Bienes Nacionales retoma convenio con el Municipio de Puchuncaví para agilizar trámites de regularización de terrenos

La Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso y la Municipalidad de Puchuncaví reanudaron el convenio de colaboración que permitirá acercar la atención del Ministerio a los vecinos de esta comuna del litoral norte de la región.

La iniciativa contempla la presencia de una abogada de Bienes Nacionales en dependencias municipales, quien se dedicará a entregar orientación y atención a las personas que se encuentren realizando procesos de regularización.

A esto se suma la incorporación de personal de apoyo, que cumplirá labores de coordinación y contribuirá a agilizar la formación de las carpetas, para que los distintos trámites que se encuentran pendientes puedan avanzar de manera más expedita.

La seremi Leslie Cornejo destacó que “se reanuda el convenio Puchuncaví, y eso quiere decir que tendremos una abogada atendiendo acá en el municipio, y además con personal de apoyo que va a poder hacer las veces de coordinadora para efecto de poder formar las carpetas más rápido”.

De igual forma, desde la cartera señalaron que esta presencia permanente en la comuna busca facilitar el acceso de la comunidad a orientación especializada y dar nuevo impulso a procesos de regularización que, en algunos casos, llevan años pendientes.

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