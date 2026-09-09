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Diputados presentan solicitud formal para conformar comisión investigadora sobre alteraciones en informes de Enap en Concón

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Los diputados Jaime Mulet y Hotuiti Teao buscan que la instancia esclarezca lo ocurrido en la Refinería Aconcagua y determine eventuales responsabilidades de fiscalización.

Diputados presentan solicitud formal para conformar comisión investigadora sobre alteraciones en informes de Enap en Concón
Miércoles 9 de septiembre de 2026 16:39
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Los diputados Jaime Mulet (FREVS) y Hotuiti Teao (Ind-UDI) anunciaron la presentación de una solicitud para conformar una Comisión Especial Investigadora sobre la alteración de informes de emisiones de dióxido de azufre de la Refinería Aconcagua de Enap, apuntando a eventuales responsabilidades por incumplimientos ambientales y por el impacto que esta situación pudo tener en la salud de vecinos de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Mulet explicó que la solicitud busca “estudiar los antecedentes a propósito del grave problema que ocurrió durante más de cuatro años en ENAP”, vinculado al incumplimiento de normas ambientales y del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.

“Creemos que es un hecho extremadamente grave que debe investigarse, ya que se ha puesto en riesgo la salud de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, especialmente de los enfermos crónicos”, afirmó.

El diputado sostuvo que el caso reviste especial gravedad por tratarse de una empresa estatal, y señaló que “el Estado tiene que dar el ejemplo y, si una de sus empresas no cumple y transgrede las normas ambientales, creemos que este Congreso debe investigarlo a fondo”.

Por su parte, el diputado Teao, representante del Distrito 7, sostuvo que "queremos saber qué es lo que está respirando la gente; saber por qué ocurre algo así; qué pasó con la desvinculación de los 16 trabajadores; por qué el Estado, que tiene que fiscalizar, no ha fiscalizado”.

Teao también apuntó a la necesidad de despejar las contradicciones entre autoridades, manifestando que “queremos saber por qué no ha llegado a las personas la información correcta; por qué tenemos autoridades con dimes y diretes”.

Finalmente, el parlamentario llamó a respaldar la creación de la comisión “porque este es un problema transversal del medio ambiente de nuestro país y queremos que justamente aquí se sepa quién actuó mal, a quién le faltó fiscalizar y, obviamente, que los ciudadanos sepan qué es lo que están respirando”.

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