Diputados piden "el máximo de las sanciones posibles" tras muerte de dos trabajadores en faenas mineras ilegales en Hijuelas

Una verdadera tragedia se produjo este miércoles 18 al interior de la región de Valparaíso, precisamente en faenas irregulares que se estaban llevando a cabo al interior de la mina La Fe ubicada en el sector de Ocoa, en la comuna de Hijuelas.

Luego de inhalar monóxido de carbono, dos trabajadores resultaron fallecidos y otros dos quedaron con complicaciones de gravedad, según dieron a conocer organismos de emergencia que llegaron a la propiedad de Minera La Culebra.

Fueron trabajadores de esta mina –que no cuenta con los respectivos permisos– los que trasladaron a sus compañeros al Cesfam de Ocoa. Sin embargo, el equipo médico no pudo atenderlos debido a que se podría tratar de una emergencia química.

Tras ello, fueron derivados hacia la clínica Los Carrera, en La Calera, donde se confirmó el deceso de los hombres identificados con las iniciales A.A.L.F., de 50 años; y de G.H.A.M., de 47 años. En tanto, A.A.C.C., de 37; y J.I.L.C., de 39, quedaron internados.

Producto de esta tragedia en Hijuelas, el director regional de Sernageomin en Valparaíso, Christian Orellana, comentó que la mina "no contaba con los permisos correspondientes para poder operar, por lo tanto hay una faena irregular".

De igual forma, precisó que "a partir de aquello, estamos levantando toda la información para poder hacer el respectivo informe, en conjunto con los demás organismos sectoriales con facultades de fiscalización".

Por su parte, el seremi de Minería de Valparaíso, Jaime Rojas, señaló que "somos muy rigurosos en el tema de cómo ocurren estos incidentes. Estamos hablando de que es una faena que no contaba con permisos. Por ende, la investigación va a ser mucho más severa, sobre todo por las condiciones que tenía la mina".

En el marco de la investigación por lo ocurrido al interior de la Quinta Región, la Fiscalía tomó conocimiento de los antecedentes recabados e instruyó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y al OS9 que realicen diligencias.

PIDEN SANCIONES

En tanto, esta tragedia en Hijuelas ha activado a parlamentarios de la región, quienes han iniciado una serie de acciones en su rol como fiscalizadores.

Uno de ellos fue el diputado Andrés Longton (RN), quien expuso que "hay que indagar y, por eso, hemos oficiado a Sernageomin y a la Dirección del Trabajo, para que hagan un informe exhaustivo ver si se cumplieron con protocolos de seguridad, con condiciones laborales y con mantenimiento de máquinas para poder operar".

Además, el legislador de Chile Vamos por el Distrito 6 comentó que "asimismo, le pedimos a la Fiscalía que indague todas las aristas para determinar las responsabilidades que pueden haber detrás de este trágico accidente”.

Luego, el diputado Diego Ibáñez (FA) solicitó al Ministerio Público que "se investigue a fondo lo ocurrido, que se determinen las causas del fallecimiento de las dos personas, que se establezcan las responsabilidades y que se tomen las medidas para evitar que se repitan este tipo de incidentes en el futuro".

Pese a que su distrito es el 7, de la costa, el diputado Jorge Brito (FA) indicó sobre la tragedia en Hijuelas que "hemos oficiado a Sernageomin y al Seremi de Minería para lograr un catastro de todas las faenas mineras ilegales que pueden estar funcionando en lo que antes fueron minas y que hoy se encuentran abandonadas".

El diputado Nelson Venegas (PS) expresó que "como miembro de la Comisión de Minería de la Cámara y diputado por Hijuelas, me encuentro consternado con el accidente y muerte de tres (son dos) mineros. Duele en el alma de la familia minera. Envío condolencias a las familias. Chile es un país minero, pero no es posible que esta actividad se desarrolle sin respeto a las leyes".

"He estado en contacto con Sernageomin y Seremi. Es una mina que aún no tenía permisos. La minería es fundamental, pero cuando no respeta el medio ambiente, los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores, debe recibir el máximo de las sanciones posibles, y como Diputado que valora la minería, realizaré todo lo necesario para que eso ocurra”, agregó el legislador por el Distrito 6.

Finalmente, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó que se trata de "una explotación minera que no contaba con permisos de apertura ni de cierre, que no estaba en el catastro de Enami y lo que estamos preguntando y pidiendo al Seremi de Minería es que nos informe no sólo de los hechos, sino por qué se realizaba este tipo de prácticas en un pique que no contaba con autorizaciones".

"Lamento profundamente la pérdida de vida por inhalación de gases de estos trabajadores, que enluta a los mineros de la región. (Es) una minera que se encuentra emplazada en la comuna de Hijuelas y esto da cuenta de la necesidad de tener una fiscalización más robusta que ponga en la centralidad la protección de la vida de quienes trabajan extrayendo minerales del subsuelo", sentenció la autoridad.

PURANOTICIA