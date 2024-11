Diputados de Valparaíso y nombramiento de Yanino Riquelme como Delegado Presidencial: Desde "cuestionable" hasta "está a la altura"

Cuando el reloj ya casi marcaba la medianoche del viernes 15 de noviembre, el Gobierno confirmó la renuncia de Sofía González Cortés como Delegada Presidencial Regional de Valparaíso y anunció a Yanino Riquelme González como su sucesor.

De esta manera, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirmaron que este militante del Partido Comunista (PC) e ingeniero civil eléctrico de profesión se convertía en la máxima autoridad de Gobierno en la región de Valparaíso.

Además, destacaron que el ahora ex seremi de Obras Públicas en la región de Valparaíso fue profesor en la Universidad Santo Tomás (UST) de La Serena y supervisor y administrador de proyectos en el área de la energía eléctrica.

"El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, agradece el compromiso de todos y todas las autoridades que hoy dejan su cargo y felicita el trabajo que realizaron en sus respectivas regiones", agregaron en el comunicado.

Pero más allá de eso, Puranoticia.cl quiso conocer la opinión de los diputados que representan a la región de Valparaíso en la Cámara Baja, básicamente para conocer si la salida de González y la llegada de Riqueme descomprimen el ambiente de críticas que había hacia la figura de la Delegada Presidencial por la inseguridad en la zona.

El primero en abordar el tema fue uno de los más críticos de la ex autoridad, el diputado Andrés Longton, quien señaló que "lamentablemente, el Presidente Boric, con una indolencia y liviandad que no deja de sorprender, prefere anteponer los cuoteos políticos para que el cargo del encargado de la seguridad en nuestra región permanezca en manos del Partido Comunista, sin anteponer primero las competencias y capacidades de las personas que designa".

"No fue suficiente con la desastrosa gestión de la ex Delegada Presidencial y ahora sigue el mismo alineamiento, poniendo una persona que era Seremi de Obras Públicas y que lamentablemente no ha tenido mayor relación directa ni indirecta con labores de seguridad, pero sí una militancia muy activa en el Partido Comunista. Y es particularmente grave porque estamos frente a una crisis de inseguridad sin precedentes, donde la región del Valparaíso figura como la segunda con mayor cantidad de homicidios y delitos violentos en todo Chile", agregó.

Luego, el diputado Andrés Celis planteó que "la designación de Yanino Riquelme como delegado presidencial regional en Valparaíso es, como mínimo, cuestionable y controvertida, especialmente considerando las denuncias por prevaricación que enfrenta por su rol en el rechazo al proyecto de urbanización en las dunas de Costa de Montemar. No es adecuado que alguien bajo una investigación en curso por presuntas irregularidades asuma una posición de tanta responsabilidad, en una región que necesita transparencia y decisiones objetivas en la administración pública".

"Su principal desafío será demostrar que puede anteponer los intereses de la comunidad y del desarrollo sostenible por sobre cualquier influencia o consideración ajena a la normativa. Su arribo, en medio de este conflicto con Reconsa, no hace más que sumar dudas sobre la orientación que tomará su gestión y la coherencia en la aplicación de las normativas ambientales y urbanísticas en nuestra región. Desde mi rol, seguiré fiscalizando para que no haya margen para decisiones arbitrarias que perjudiquen el desarrollo adecuado de Valparaíso", complementó.

Por el lado del oficialismo, el diputado Tomás de Rementería sostuvo que "me parece que es un excelente nombramiento. Me tocó trabajar harto con él como Seremi de Obras Públicas. Creo que está a la altura del cargo. Creo que conoce bien la región, tiene buena relación con los parlamentarios, con los alcaldes y con los actores sociales. Creo que ahí podría ejercer su rol. Además tiene buena relación con las policías por las carreteras y fines de semana largo y estos planes de contingencia, así que creo que puede cumplir muy bien el trabajo como Delegado Presidencial".

El diputado Tomás Lagomarsino expuso que "el nuevo Delegado Presidencial tiene muchos desafíos que enfrentar: primero, los procesos delictivos que vive la región, siendo una de las que mayor tasa de homicidios y mayor crecimiento de estos tiene. En segundo lugar, agilizar la reconstrucción para Viña del Mar y Quilpué, que van a cumplir prontamente un año del megaincendio. En tercer lugar, mejorar el manejo de las crisis que día a día se viven y que se tienen que hacer cargo desde la Delegación".

"Espero que Yanino no tenga un rol exclusivamente de marcar tarjeta de aquí a que termine el Gobierno, sino que sea un Delegado presente y que esté coordinando y articulando las soluciones para los vecinos y vecinas de la región que requieren respuestas concretas por parte del Gobierno. Él ahora asume el cargo de ser el primer articulador de estas soluciones en la región de Valparaíso", sumó.

Luego, la diputada María Francisca Bello comentó que "la Delegación es uno, sino el cargo más importante de la región. Tras la gestión de Sofía González quedó claro que la seguridad y la capacidad de convocar a las fuerzas progresistas de la región es uno de los trabajos más importantes y que lamentablemente la ex Delegada no supo hacer frente. Considero que el trabajo de Yanino Riquelme deberá enfocarse en seguridad, pero también enfrentarse a un escenario donde es importante como Gobierno enfrentarlo con unidad, sobre todo en conflictos regionales".

En tanto, la diputada Camila Rojas indicó que "tengo una buena opinión del trabajo de Yanino como Seremi de Obras Públicas de Valparaíso. Ahora, desde este nuevo rol, espero que pueda desempeñarse con una visión global de la región, con despliegue territorial y haciendo efectivo el programa de Gobierno".

Finalmente la diputada Carolina Marzán sostuvo que "esperamos que el nuevo delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, llegue a cumplir con las demandas de la ciudadanía y que su gestión se enfoque en la seguridad, para que este nombramiento, más que responder a un partido político, responda a las metas que este Gobierno ha propuesto y a las demandas de las personas, que son finalmente a quienes las autoridades deben responder".

"Si bien, él ya ejercía un cargo público en la Seremi de Obras Públicas y, por lo tanto, conoce el quehacer de la región, este cargo implica otros lineamientos, siendo el primer representante del Presidente en la zona, por lo que debe estar a su altura y comenzar desde ya a trabajar en el terreno”, sentenció la legisladora.

