Diputados citan a sesión especial por escándalo en ENAP y exigen esclarecer impacto en salud de la población de Quintero y Puchuncaví

El presidente de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Ricardo Neumann -ambos de la Bancada UDI- acordaron citar a una sesión especial para abordar la grave situación dada a conocer por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que informó la desvinculación de ocho funcionarios tras detectar "inconsistencias" en la entrega de datos desde la Refinería Aconcagua a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Cabe recordar que se trata de una investigación interna que la compañía inició en enero de este año, pero que recién se hizo pública a fines de abril, en el marco de la Junta Ordinaria de Accionistas de ese mes, donde se reveló que las cifras reportadas sobre el Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví habrían sido manipuladas.

A raíz de estos antecedentes, ENAP anunció el inicio de acciones legales contra quienes resulten responsables, mientras que el Ministerio de Energía -en su calidad de accionista de la empresa- exigió un informe detallado sobre las inconsistencias, el cual debía ser entregado en un plazo de 15 días.

Sin embargo, tras confirmarse la salida de ocho funcionarios como resultado de la investigación interna, los diputados gremialistas no sólo decidieron convocar a una sesión especial en la comisión de Medio Ambiente -a la que citarán tanto a los ejecutivos de la compañía como a las respectivas autoridades ambientales-, sino que también acordaron oficiar a la SMA para que pueda determinar si dichas inconsistencias pudieron haber tenido algún efecto en la salud de la población.

“La información dada a conocer por ENAP reviste la máxima gravedad y exige que se esclarezcan todos los antecedentes a la brevedad posible, especialmente considerando que se trata de inconsistencias vinculadas directamente a emisiones en una zona altamente saturada, como son las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Más allá de si existió o no una manipulación de las cifras, que es lo que también debe ser aclarado, es fundamental entender que no estamos solo frente a un asunto administrativo, sino que ante una situación que podría haber impactado directamente en la salud de miles de personas, incluyendo a niños, estudiantes y trabajadores”, advirtieron los legisladores UDI.

Por lo mismo, junto con las acciones anunciadas, los diputados Guillermo Ramírez y Ricardo Neumann también decidieron oficiar a la propia compañía, para que se pronuncie sobre las acciones legales que anunciaron en un principio, pero que no fueron mencionadas en su reciente declaración pública. De esta forma, calificaron como «indispensable» que se persigan las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir, en caso de comprobarse efectivamente que sí existió una manipulación.

"Nos parece muy preocupante que se haya omitido una información que es clave para dar una señal clara de responsabilidad frente a estos hechos. Aquí no basta con realizar desvinculaciones. Si hubo conductas irregulares, como una eventual manipulación de datos, deben ser perseguidas con todo el rigor. Este tipo de situaciones no pueden quedar reducidas solamente a una sanción administrativa, especialmente si pusieron en riesgo la salud de la población", reiteraron los diputados gremialistas.

DIPUTADA BELLO SE SUMA

Pero no solo desde la UDI se iniciaron estas acciones. La diputada del Frente Amplio por el Distrito 6 de Valparaíso, María Francisca Bello, presentó un oficio a la Superintendencia del Medio Ambiente solicitando informar si recibieron antecedentes por parte de ENAP relativos a la presunta manipulación o alteración de datos ambientales en la Refinería Aconcagua; también señalar si se ha iniciado un procedimiento de investigación, fiscalización, requerimiento de información, formulación de cargos u otro procedimiento administrativo respecto de estos hechos.

De igual forma, pidió informar el estado actual de dicho procedimiento, las diligencias realizadas y las medidas que se encuentran pendientes; indicar qué obligaciones ambientales, normas de emisión, instrumentos de gestión ambiental o resoluciones de calificación ambiental podrían haberse visto afectadas por la información presuntamente alterada; y realizar una revisión retroactiva de los reportes ambientales entregados por ENAP durante el período investigado.

Asimismo, pidió señalar si la SMA adoptará medidas provisionales, requerimientos especiales de monitoreo, auditorías independientes u otras acciones destinadas a asegurar la veracidad de los datos ambientales reportados por la empresa; también i nformar si se evaluará la existencia de eventuales infracciones, considerando la posible entrega de información falsa, incompleta o adulterada a la autoridad fiscalizadora; e i ndicar si la SMA ha coordinado acciones con otros organismos competentes, tales como el Ministerio del Medio Ambiente, la SEREMI de Salud, la Delegación Presidencial Regional u organismos con competencia sanitaria y ambiental.

Cabe hacer presente que desde ENAP informaron que pusieron los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes. En este contexto, realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. Como parte de este proceso, la compañía desvinculó a ocho personas. "ENAP continuará colaborando con las autoridades competentes en el marco de los procesos en curso", afirmaron.

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