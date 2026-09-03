Diputados Barchiesi y Zamora valoran designación de Alis Catalán en la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

La diputada Chiara Barchiesi, presidenta regional del Partido Republicano, y el diputado Sebastián Zamora, valoraron la decisión del Presidente José Antonio Kast de designar a Alis Catalán como nueva directora titular del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), luego del correspondiente proceso de Alta Dirección Pública.

Ambos parlamentarios sostuvieron una primera reunión de trabajo donde abordaron los principales desafíos que enfrenta la red asistencial de la zona y acordaron mantener coordinación para fortalecer la salud pública en la región.

“Estamos muy contentos con el nombramiento. Es una profesional con extensa trayectoria en salud pública, gestión hospitalaria y conoce profundamente la realidad sanitaria de nuestra región”, expresó la diputada Barchiesi.

“Aunque los establecimientos de este Servicio no se encuentran en mi distrito, como diputada de la región de Valparaíso y presidenta regional del Partido Republicano, cuenta con toda nuestra disposición para trabajar y colaborar en todo aquello que permita fortalecer y mejorar la atención de salud”, afirmó.

Por su parte, el diputado Sebastián Zamora destacó "su experiencia y tendrá todo nuestro apoyo para avanzar en la reducción de las listas de espera, fortalecer nuestros hospitales y mejorar la calidad y oportunidad de la atención. Queremos una red de salud que funcione”.

SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD

Durante la reunión, los parlamentarios plantearon la necesidad de abordar las incivilidades y situaciones de inseguridad en los alrededores de distintos establecimientos de salud, que afectan tanto a funcionarios como a pacientes.

“No podemos hablar de una buena atención de salud si nuestros funcionarios tienen miedo de llegar o salir de sus lugares de trabajo, o si los pacientes y sus familias se sienten inseguros. La seguridad es parte de una buena política sanitaria”, señaló Barchiesi.

En esta línea, ambos parlamentarios manifestaron su disposición a colaborar en la coordinación con las autoridades de seguridad y locales para fortalecer los entornos de los establecimientos de salud, prevenir incivilidades y entregar mejores condiciones de seguridad a funcionarios, pacientes y usuarios de la red.

El diputado Sebastián Zamora señaló también que "San Antonio será un foco permanente de nuestro trabajo. Queremos conocer de primera fuente las necesidades de sus establecimientos, avanzar en soluciones concretas y acompañar a la nueva directora en los desafíos que tiene por delante. Nuestra disposición es total para trabajar por una mejor salud para los vecinos de San Antonio”.

DESTACADA TRAYECTORIA

Alis Rossana Catalán Araya cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la gestión y administración de establecimientos de salud pública. Es ingeniera comercial y licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Valparaíso, contadora auditora de Duoc UC y posee un magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además de especializaciones vinculadas a gestión de recursos humanos y redes asistenciales.

Su vínculo con el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio se inició en 1997 y entre marzo y octubre de 2018 se desempeñó como directora subrogante de la institución.

Más recientemente, desde junio de 2025 se desempeñaba como jefa de la Unidad de Gestión y Distribución de Insumos del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Anteriormente fue directora del Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera Zunino, mediante el sistema de Alta Dirección Pública, y ejerció distintos cargos de responsabilidad administrativa en establecimientos como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Carlos Van Buren y otros organismos de la red pública de salud.

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