Diputados advierten que cifra de funcionarios municipales "fantasma" en la Quinta Región "podría esconder prácticas irregulares"

La Contraloría realizó un exhaustivo análisis a los datos del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper), identificando que más de 106 mil funcionarios municipales del país no están registrados en dicha plataforma y que en la región de Valparaíso esta cifra llega a 12.168 trabajadores de casas edilicias, pese a que recibieron una renta u honorarios de un Municipio entre los 2022 y 2023.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo fiscalizador del Estado da cuenta que esta impresionante cifra de funcionarios municipales "fantasma" devela una serie de interrogantes acerca de las graves deficiencias que existen en el país –y también en la región– sobre los procesos administrativos y de control interno.

Y es que de acuerdo a la ley 18.695, las municipalidades del país tienen la obligación de informar a la Contraloría General de la República sobre las decisiones que afectan a su personal, a través de actos administrativos para ser registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

SILENCIO MUNICIPAL

Entre los municipios con mayor cantidad de funcionarios no identificados están Santiago (2.081), Talcahuano (1.764) y El Bosque (1.544). En lo que respecta a la Quinta Región, sólo Valparaíso aparece en el Top 20 con más funcionarios municipales "fantasma", con 448 eventuales designaciones y 621 eventuales honorarios.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl hizo las consultas en la Municipalidad que administra la alcaldesa Camila Nieto, la que hasta el cierre de este artículo no respondió. Lo mismo ocurrió con la casa edilicia de Concón y de Viña del Mar. De hecho, desde el área de comunicaciones de esta última dijeron que "habría que preguntarle a Contraloría". Pero quien sí respondió a nuestras consultas fue la Municipalidad de Quilpué.

El administrador municipal de Quilpué, Patricio Herrera, explicó que “el 2023 la Contraloría General de la República auditó a la Municipalidad y detectó que el tiempo promedio de ingreso de información actualizada del Municipio era de 58,5 días. Esto significa que un funcionario podría llevar dos meses trabajando sin su información debidamente acreditada en la plataforma. Además, en el mismo informe, el organismo contralor instruyó a la administración de la época (Valeria Melipillán) a generar un plan de trabajo para regularizar la situación y enviar en 30 días el plan. Al día de hoy, no hay evidencia que el plan propuesto haya sido ejecutado".

También adelantó las acciones que adoptarán: "Levantar el nivel de atraso actualizado de la información y establecer el número de funcionarios; generar un plan actualizado y realista de la regularización de los casos que se detecten, que no estén ingresados en Siaper. Es importante recalcar que esta administración se ha preocupado especialmente que no exista ningún trabajador (sean planta, contrata u honorarios), que estén trabajando sin un contrato formalmente tramitado, sin embargo, nos haremos cargo de regularizar los hallazgos del 2023 y 2024", manifestó.

DIPUTADOS EN ALERTA

Con el silencio de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, Puranoticia.cl conversó con algunos diputados de la Quinta Región, ya sea del Distrito 6 como del Distrito 7, quienes abordaron los serios problemas administrativos que se evidencian en municipios.

La diputada Chiara Barchiesi comentó que "los funcionarios fantasma en la región reflejan una institucionalidad completamente desbordada. No estamos ante errores menores, sino ante un sistema que permite pagar sueldos sin control, sin registro y sin rendición de cuentas. La negligencia administrativa y la desidia municipal han terminado siendo funcionales al clientelismo político. Y nadie responde".

Luego, el diputado Hotuiti Teao subrayó que "el informe emitido por la Contraloría General de la República me parece gravísimo. Detectar más de 12 mil funcionarios municipales en la región de Valparaíso que recibieron remuneraciones sin estar registrados en la plataforma Siaper es una señal de alerta que no podemos pasar por alto. Como parlamentario no tengo atribuciones directas para fiscalizar a los municipios, pero sí tengo el deber de alzar la voz y hacer un llamado urgente a los alcaldes y equipos municipales para que respondan con transparencia. No se puede seguir actuando con tanta negligencia en la gestión de recursos públicos".

Asimismo, indicó que "espero que las autoridades locales asuman su responsabilidad y aclaren estos hechos a la brevedad. La ciudadanía merece explicaciones claras y medidas concretas. No podemos seguir permitiendo que los fondos públicos se administren sin control. Desde el Congreso Nacional haré seguimiento a este tema y solicitaré toda la información que esté dentro de mis facultades, para que se garantice un proceso transparente. Chile necesita municipios más responsables y comprometidos con la probidad".

Finalmente, el diputado Andrés Celis planteó sobre este informe de la Contraloría General de la República que "no sólo es preocupante, es un llamado de atención urgente. Que más de 12 mil personas en la región de Valparaíso estén recibiendo pagos sin estar registradas en el Siaper da cuenta de un sistema completamente desbordado, donde no hay trazabilidad ni control sobre los recursos públicos".

"No se trata sólo de un desorden administrativo: estamos frente a una situación que podría esconder prácticas irregulares o derechamente ilícitas, y que afecta la fe pública. Mientras miles de familias esperan soluciones concretas desde el Estado, acá hay platas que se están yendo por una caja negra. La Contraloría ha hecho su trabajo, ahora corresponde que las autoridades regionales y los ministerios involucrados respondan con la misma rigurosidad, y si hay responsabilidades, que se asuman como corresponde", sentenció el legislador del Distrito 7 de la zona costera de Valparaíso.

PURANOTICIA