Diputado Venegas pide al Canciller Pérez Mackenna priorizar proyecto de corredor bioceanico Chile-Argentina

El diputado Nelson Venegas sostuvo una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar los alcances del proyecto de corredor bioceánico Chile–Argentina, iniciativa que busca conectar la red ferroviaria nacional con el país trasandino y proyectar a la región de Valparaíso como un eje estratégico del comercio internacional.

El trazado contempla recuperar la conexión del histórico ferrocarril trasandino, avanzar hacia una nueva conexión ferroviaria entre Los Andes y La Ligua, construir un túnel bajo la cordillera y desarrollar un puerto granelero en Longotoma, en la provincia de Petorca. Se trata de una inversión estimada en US$9.600 millones, con potencial para vincular a Chile con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y el Asia Pacífico.

Al respecto, el parlamentario señaló que “durante años hemos dicho que la región de Valparaíso tiene que pensar en grande, con visión de Estado y mirada de futuro. Este corredor bioceánico no es solo una obra de infraestructura: es una oportunidad concreta para cambiar el eje económico de nuestra región”.

Venegas destacó que "este proyecto que nos estamos involucrando le hace bien a Chile, le hace bien a nuestra región y, por supuesto, voy a ser un protagonista respecto de algo de esa naturaleza. Por eso, vinimos a ver al Canciller y nos hemos puesto a disposición y, en conjunto, vamos a trabajar detrás de ese tremendo proyecto", cerró.

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