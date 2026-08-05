Paso Los Libertadores cumple 22 días cerrado por acumulación de nieve: ya es el segundo cierre más prolongado de su historia

El paso fronterizo Los Libertadores cumplió este miércoles 22 días consecutivos cerrado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la alta cordillera y que impiden garantizar la seguridad y transitabilidad de la ruta internacional en Los Andes.

La suspensión de las operaciones se mantiene desde el pasado 14 de julio, luego de las intensas nevadas registradas en el sector, donde actualmente se acumulan cerca de 6,6 metros de nieve, lo que ha imposibilitado la reapertura del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.

El delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, explicó que "sigue cerrado el paso fronterizo de Los Libertadores porque las condiciones climáticas y las variables que determinan la seguridad, la transitabilidad y las condiciones de la nieve no nos dan pie para que todavía podamos aperturar este importante paso”.

En paralelo, equipos de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúan desarrollando trabajos de despeje de la ruta internacional entre el sector de Guardia Vieja y el complejo fronterizo. No obstante, aún resta intervenir el tramo comprendido entre Los Libertadores y el túnel internacional Cristo Redentor, donde el importante espesor y la dureza de la nieve han dificultado el avance de la maquinaria.

Para reforzar estas labores, el MOP dispuso maquinaria especializada, entre ella bulldozers, además del apoyo de funcionarios provenientes de otras regiones, quienes trabajan bajo estrictos protocolos de seguridad. A estas tareas también se han sumado equipos de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile.

Si bien actualmente existe una ventana de mejores condiciones meteorológicas que ha permitido avanzar con el despeje, los pronósticos anticipan nuevas nevadas durante los próximos días, por lo que aún no existe una fecha confirmada para la reapertura del paso.

"Todas las decisiones que hemos adoptado apuntan a resguardar la seguridad de las personas y de nuestros funcionarios. Se trata de un sistema estratégico para el país, pero hoy las condiciones no permiten una operación segura", afirmó el delegado Figueroa.

Con 22 días de cierre ininterrumpido, el actual episodio se convirtió en el segundo más extenso registrado en el paso fronterizo Los Libertadores. El antecedente más prolongado ocurrió en 2023, cuando el complejo permaneció cerrado durante 26 días, con una breve apertura de dos jornadas antes de volver a suspender el tránsito.

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