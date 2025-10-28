Diputado Venegas insiste en remoción del Delegado para Quintero y Puchuncaví: "La salida de Cristián Cáceres debe concretarse"

El diputado Nelson Venegas (PS) reiteró su llamado a remover al delegado para la Gestión de la Crisis Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristián Cáceres, afirmando que “la situación de Puchuncaví y Quintero ya no da para más".

En ese sentido, el legislador del PS sostuvo que "Cáceres debe renunciar o el Gobierno tiene que tomar una decisión drástica; no puede ser que en un solo mes haya cuatro fenómenos de intoxicación, algunos en colegios, con niños afectados".

"Los pescadores también ya se han manifestado por el derrame de petróleo”, señaló el congresista del Distrito 6, en relación a los recientes eventos de intoxicación que llenaron los centros de salud locales y cuyos principales afectados fueron escolares, entre ellos, alumnos de la Escuela La Chocota de Puchuncaví.

Venegas, quien constantemente visita la zona reuniéndose con dirigentes y vecinos, llegando incluso a convocar en el lugar a los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y el Senado para dar cuenta la compleja situación en la que viven los vecinos, recordó la reciente decisión adoptada por el Concejo Municipal de Puchuncaví, que por unanimidad, solicitó al Presidente Gabriel Boric la salida del delegado: “Si el Gobierno no entiende lo que el propio Concejo Municipal de Puchuncaví ha señalado, es que no está escuchando a la gente”, indicó.

Finalmente, el diputado emplazó al Gobierno a dar una señal clara con el recambio del delegado y a demostrar señales de compromiso real con la crisis socioambiental que se vive en el lugar: “Queremos ser categóricos: la salida de Cáceres debe concretarse para demostrar que este Gobierno sí está preocupado de la salud y del medio ambiente en Quintero y Puchuncaví”, cerró Venegas.

PURANOTICIA