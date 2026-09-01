Diputado Venegas emplaza al Presidente Kast a que "dé una verdadera señal de patriotismo" y exija a Milei la derogación del Decreto 457

El diputado Nelson Venegas (PS) pidió al Presidente José Antonio Kast exigir al mandatario argentino, Javier Milei, la derogación inmediata del Decreto 457 y adoptar acciones concretas en defensa de la soberanía chilena.

“Este es el momento de las definiciones de quienes durante muchos años han señalado que son los verdaderos patriotas. Quiero interpelar al Presidente Kast para que dé una verdadera señal de patriotismo en defensa de la soberanía de Chile”, afirmó el parlamentario, quien calificó como “de la mayor gravedad” los cuestionamientos argentinos sobre el Estrecho de Magallanes.

El miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recordó que la controversia no es reciente. En 2021 el Gobierno argentino dictó una normativa sobre la administración conjunta del estrecho, ante la cual Chile presentó una protesta diplomática que aún no ha sido respondida.

El decreto fue firmado por el expresidente Alberto Fernández el 14 de julio de 2021 y publicado en el Boletín Oficial cinco días después. En su anexo, de unas 40 carillas, define el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake como espacios donde resulta fundamental fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del lugar.

“Si el Presidente Kast de verdad va a defender a nuestro país, debe exigirle al presidente Milei la derogación inmediata del decreto. Todo lo demás son palabras al viento. Las cosas se demuestran con hechos concretos y veremos si es tan patriota como ha señalado durante todos estos años”, concluyó el legislador por la región de Valparaíso.

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