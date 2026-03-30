Diputado Venegas emplaza al Gobierno de José Antonio Kast a “reconsiderar ciertas medidas” ante alza de combustibles

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, manifestó su preocupación por el alza en los precios de los combustibles y sus efectos en la economía cotidiana, emplazando al Gobierno a “reconsiderar ciertas medidas” para mitigar el impacto en la ciudadanía.

En conversación con Puranoticia Matinal, el parlamentario señaló que, si bien busca ejercer una “oposición constructiva”, la situación actual obliga a recoger el malestar social. “La situación que está ocurriendo con el tema de la gasolina ya es complicada y lo peor es que va a ser cada vez peor”, afirmó.

Venegas advirtió que el incremento en los combustibles no solo afecta de forma directa, sino que tendrá consecuencias en cadena. “En poco tiempo más va a empezar a subir otro tipo de cosas y va a subir el IPC (...) vamos a ir viendo un incremento del precio de todas las cosas”, sostuvo, proyectando incluso un escenario cercano al 4% de inflación hacia fin de año.

En esa línea, el diputado insistió en la necesidad de que el Ejecutivo revise su estrategia económica. “Creo que tiene que reconsiderar ciertas medidas, tiene que ver si es que hacemos algo con el Mepco, tenemos que ver qué hacemos con el impuesto específico”, planteó, apuntando a mecanismos que permitan contener los precios.

El parlamentario también criticó el enfoque de focalización de ayudas, señalando que deja fuera a gran parte de la población. “Hay ciertos sectores que son mayoritarios que no reciben absolutamente nada”, indicó, agregando que se requieren soluciones “más profundas” y no solo medidas acotadas.

Respecto al transporte, uno de los sectores más golpeados, Venegas fue enfático en la urgencia de generar apoyos, especialmente en zonas donde no existen subsidios. “Se tiene que rápidamente generar las condiciones para que exista un subsidio, una subvención”, afirmó, mencionando el impacto en comunas como San Felipe, Los Andes y Quillota.

Finalmente, el diputado cuestionó el modelo económico detrás de las decisiones del Gobierno. “Aquí llegó un gobierno con una terapia de shock que trata de disminuir el Estado (...) entregándole los costos a los particulares”, señaló, advirtiendo que esta lógica podría profundizar las desigualdades si no se introducen correcciones.

Venegas anunció además que sostendrá reuniones con autoridades locales para abordar medidas concretas a nivel regional, insistiendo en que la situación actual “no va a ser de carácter temporal”, sino que se extenderá durante todo el año.

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