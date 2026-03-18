Diputado Venegas cuestiona nombramiento Pilar Cuevas como Delegada de Quillota: ha desarrollado toda su carrera política en Aysén

Nacida en Santiago y militante RN, Pilar Cuevas comenzó su carrera política en 1986 como Seremi de Gobierno en la región de Aysén bajo el régimen de Augusto Pinochet, para luego convertirse en Consejera Regional, Intendenta y Consejera constitucional del fallido proceso de 2023, representando a la región austral.

Tras el llamado del Presidente José Antonio Kast, Cuevas se convirtió en la nueva Delegada Presidencial Provincial de Quillota, zona con la cual no mantiene ningún vínculo conocido, situación que inmediatamente le ha significado ser blanco de diversos cuestionamientos y críticas.

Una de esas voces es del diputado del distrito 6, Nelson Venegas, quien expresó su descontento por el nombramiento cuestionando que el Gobierno haya optado por una autoridad sin trayectoria conocida en la provincia ni vínculo previo con sus comunas.

"El Gobierno tiene el legítimo derecho a nombrar las autoridades que estime conveniente y no podemos contradecir aquello, pero ¿es legítimo que se traiga una persona que viene de otra región tan lejana, donde ni siquiera conoce la provincia de Quillota, no conoce las autoridades locales, no conoce las personalidades, la idiosincrasia? Yo creo que no", sostuvo el parlamentario socialista.

De igual forma, manifestó que "yo creo que en la provincia de Quillota hay hombres y mujeres competentes para asumir un cargo de esta naturaleza, que requiere un conocimiento cabal de lo que ocurre en el territorio propiamente tal".

Asimismo, cuestionó la contradicción de la derecha frente al nombramiento de una persona que participó en un proceso constituyente que ese mismo sector criticó duramente: "Además, hoy nombran a una persona que participó en el proceso constituyente, cuando la derecha fue tan crítica cada vez que el Presidente Boric designaba a personas que habían sido parte de esa instancia”, cerró.

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