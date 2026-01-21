Diputado Venegas cuestiona nombramiento de Fernando Barros en Defensa y acusa señal "dolorosa" para Quintero y Puchuncaví

El diputado del distrito 6 de Valparaíso, Nelson Venegas (PS), cuestionó el nombramiento de Fernando Barros como próximo ministro de Defensa del Presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que la señal hacia las comunidades de Quintero y Puchuncaví es “profundamente dolorosa” y desconectada de la realidad ambiental de la zona.

“El año 2018 en la comuna de Quintero y Puchuncaví hubo 1.400 personas que resultaron intoxicadas”, recordó el parlamentario, hablando de uno de los episodios más críticos de la crisis socioambiental del cordón industrial.

En esa postura, Venegas sostuvo que “esas intoxicaciones se produjeron principalmente por una empresa que se llama Oxiquim”, y recalcó que Barros “es presidente de una empresa que no solo en esa oportunidad, sino que en muchas oportunidades ha sido la causante de intoxicaciones, incluyendo niñas y niños”.

El diputado agregó que este nombramiento “habla de la poca empatía que existe respecto de gente que yo represento” y que hoy ve “con desconsuelo, cómo uno de sus causantes, es nombrado nada más ni nada menos que ministro de Estado”.

Barros fue confirmado por Kast como titular de Defensa y, según su trayectoria pública, ha integrado directorios empresariales, entre ellos Oxiquim, además de haber participado en el equipo que defendió a Augusto Pinochet durante su detención en Londres.

PURANOTICIA