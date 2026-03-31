Diputado Venegas critica "vergonzosa" y "desprolija" designación del Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso

El diputado Nelson Venegas cuestionó severamente el manejo del Gobierno en la designación del Seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso, señalando que la situación ha escalado a un punto preocupante, ya no solo por la tardanza en el nombramiento, sino porque hoy existe incertidumbre respecto de si dicha designación se sostendrá.

A más de 20 días del inicio del mandato, el cargo recién fue anunciado este lunes 30 de marzo, en medio de críticas por retrasos, falta de coordinación y errores administrativos y comunicacionales en la instalación regional.

En esa dirección, el legislador del Partido Socialista (PS) señaló que “resulta vergonzosa la situación que se está dando en términos de seguridad ciudadana. Este Gobierno llegó con la promesa de preocuparse fundamentalmente de este tema, porque así lo entendía como un reclamo ciudadano. Por eso hablaba de gobierno de emergencia y entendemos que las soluciones no son inmediatas".

"No queremos hacer populismo respecto de ese tema, pero que después de tres meses de haber ganado la elección y después de más de 20 días desde que están en el poder todavía, no se haya nombrado un Seremi de Seguridad, que son los encargados de la coordinación de la policía y que, además, se haya realizado todos estos actos tan desprolijamente en términos administrativos y comunicacionales en nuestra región, deja de manifiesto que no están cumpliendo y que llegaron básicamente con engaños a la presidencia sin que hasta el momento haya soluciones concretas que están afectando dramáticamente la vida de miles de chilenos, sobre todo en nuestra región”, complementó el legislador de oposición.

La controversia se profundizó luego de que el nombre de Hernán Silva, designado como Seremi, quedara asociado a cuestionamientos por antecedentes disciplinarios y, además, porque la publicación oficial de su nombramiento fue eliminada de las plataformas digitales oficiales de la Delegación, tal como contó Puranoticia.cl.

Al día de hoy, ese episodio no ha sido aclarado y terminó abriendo una duda política y administrativa mayor sobre si el Gobierno mantendrá o no a Silva en un cargo estratégico para la coordinación de la seguridad en la región.

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