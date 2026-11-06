Diputado Venegas citará al presidente de Codelco a la Cámara por derrame de relaves en el río Blanco

Tras participar del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) con autoridades para abordar el derrame de relaves al río Blanco, el diputado Nelson Venegas anunció que citará al presidente de Codelco a la Comisión de Minería de la Cámara, con el objetivo de exigir explicaciones y responsabilidades por el episodio que amenaza una de las principales fuentes hídricas de la región.

El parlamentario por el Distrito 6 de la región de Valparaíso manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad de las instalaciones de la cuprífera, cuestionando especialmente los antecedentes conocidos durante el encuentro respecto de la infraestructura destinada a evitar este tipo de emergencias.

“No solo es el agua que se consume, sino que también es el agua de la agricultura. Y esto es gravísimo, porque deja de manifiesto una desidia por parte de Codelco. (…) Lo que acabamos de escuchar es que las cubiertas de las canaletas están con durmientes. Imagínense lo que significa eso”, cuestionó Venegas.

En esa línea, impulsará una serie de acciones fiscalizadoras para esclarecer las responsabilidades de la estatal y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Vamos a citar al presidente de Codelco a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y vamos a oficiar al Servicio, al Ministerio de Salud, a Sernageomin, a todas las instituciones, porque no lo vamos a dejar pasar”, afirmó.

Finalmente, advirtió que mantendrá una fiscalización permanente sobre la estatal: “Codelco reporta mucho al Estado de Chile, pero tiene que hacer las cosas bien. (…) No le vamos a dar respiro para que cumplan con toda la normativa”, cerró.

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