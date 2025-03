Diputado Venegas atribuye fracaso de la acusación contra Fernández al republicano Luis Sánchez: "Como abogado, fue pésimo"

Por 64 votos a favor y 70 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados decidió rechazar la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra de la ex ministra de la Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, por su participación en el contrato de la fallida compra estatal de la casa de su abuelo, el ex Presidente Salvador Allende.

La solicitud fue firmada por los diputados Luis Sánchez (Republicanos), Camila Flores (RN), Gustavo Benavente (UDI), Flor Weisse (UDI), Cristián Labbé (UDI), Harry Jürgensen (Ind.-Republicanos), Sara Concha (Socialcristiana) y Christian Matheson (Ind. -Evópoli), quienes argumentaron en el escrito que la ex Secretaria de Estado infringió la Constitución al celebrar un contrato con el Estado, lo que está prohibido.

Fue durante la exposición de los argumentos de la oposición, agrupada en los partidos de Chile Vamos y en Republicanos, en que el diputado del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Luis Fernando Sánchez, tomó la palabra para representar a los firmantes.

MENCIONES A ALLENDE Y LA UP

En ese sentido, el tenor de sus palabras se centró en lo realizado por el ex Presidente Salvador Allende y su Gobierno de la Unidad Popular (UP), situación que llamó la atención de los presentes, pero que generó molestia en el oficialismo.

Sánchez señaló, por ejemplo, que el fallido proyecto de convertir la casa de Allende en un museo sólo demostraba que “la casta política estaba poblada de puros mercenarios y aprovechadores”, agregando que ha habido "financiamiento ilegal de la política, casos de tráfico de influencias, recursos ilegales para fundaciones, apitutamiento de parientes y ahora esto: un plan de jubilación a la pinta de una ex senadora que, de pasada, termina favoreciendo también a la ex ministra".

También sostuvo que la transacción para adquirir la casa de Salvador Allende incluía un “acuerdo que involucraba, después, entregar la casa incomodata a la Fundación Salvador Allende, dirigida hoy por la misma hija de la senadora (Isabel Allende). Un escándalo de proporciones que revela una vez más el negociado que la izquierda ha construido sobre la tumba de Salvador Allende”. "Para ustedes, por su intermedio, señor presidente, los derechos humanos tienen signo de peso o a veces incluso de dólares", continuó manifestando la autoridad del Partido Republicano.

"¿Cuánta plata le han sacado al Fisco para pagar pensiones de gracia, indemnizaciones de perjuicio, reparaciones a falsos exonerados, asignaciones directas a fundaciones de todo tipo y ahora esto? ¿No les da vergüenza, por su intermedio, señor presidente? Hablan de dolor y de sufrimiento sentados en un trono de billetes. Son unos hipócritas. Este es el legado de Salvador Allende y la Unidad Popular", sentenció.

CULPAN A SÁNCHEZ

Pero tras ser rechazada la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de Maya Fernández, el diputado del Distrito 6 y militante del Partido Socialista, Nelson Venegas Salazar, lanzó duras críticas a la argumentación utilizada por su par republicano, Luis Sánchez, a quien atribuyó el fracaso del intento de la derecha.

"Yo creo que unos pueden estar a favor y otros pueden estar en contra, pero quiero decirle a la gente que quien se equivocó profundamente en argumentar sus posiciones y que es el responsable jurídico que Maya Fernández no haya sido acusada constitucionalmente es el diputado Luis Sánchez", señaló el parlamentario del interior de la región de Valparaíso en conversación con Puranoticia.cl.

Pero Venegas no sólo se quedó en esta crítica, sino que volvió a la carga manifestando que "lo quiero decir con todas sus letras, como abogado que soy: la estructura de su acusación no fue otra que atacar al Gobierno de la Unidad Popular (UP), al Gobierno de Salvador Allende. Lo dijo en innumerables oportunidades".

"Muchos pueden estar en contra del Gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, pero ayer era una acusación constitucional contra Maya Fernández", recordó el congresista y presidente regional del Partido Socialista en Valparaíso.

Además, sostuvo que "quiero decirle a Luis Sánchez que si yo fuera cliente o tuviera que contratar a un abogado, no lo contrataría jamás, porque como abogado el día de ayer fue pésimo, su acusación fue mala. Se dirigió en contra de Salvador Allende y no en contra de Maya Fernández, y por eso fue derrotado".

