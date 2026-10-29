Diputado Venegas arremete contra el Gobierno por cifras de desempleo y exige medidas para la región de Valparaíso

Tras conocerse las nuevas cifras de desempleo correspondientes al trimestre móvil julio-septiembre, que situaron la tasa de desocupación de la región de Valparaíso en un 9,9%, el diputado Nelson Venegas criticó la gestión del Gobierno en materia de recuperación del empleo y exigió medidas claras y contundentes para enfrentar esta situación, con especial atención a las mujeres.

El legislador acusó al Ejecutivo de incumplir sus compromisos económicos: “Mintieron cuando señalaron que iba a haber más inversión y más crecimiento y, por lo tanto, más empleo”, sostuvo.

Venegas puso especial énfasis en el escenario regional, donde Valparaíso presenta un desempleo mayor que otras regiones, lo que hace necesario impulsar una respuesta que considere la realidad del territorio:

“Lo que es dramático es lo que ocurre en nuestra región de Valparaíso, donde el desempleo es mayor que en otras regiones, pero sobre todo en el caso de las mujeres”, expresó.

En ese contexto, el diputado insistió en la necesidad de que el Ejecutivo adopte acciones para enfrentar el problema. “Lamentablemente no hay decisiones claras y contundentes destinadas a revertir esta situación”, concluyó.

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