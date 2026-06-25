Diputado UDI denuncia "saboteo" a visita inspectiva de parlamentarios a El Olivar y revela presiones para que no asistiera

La visita inspectiva realizada este jueves por integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados al sector El Olivar, en la parte alta Viña del Mar, estuvo marcada por las denuncias efectuadas por el diputado Mario Olavarría, quien aseguró que habría existido un intento de obstaculizar la labor fiscalizadora de la instancia parlamentaria y reveló haber recibido llamados para que no concurriera a la actividad.

La visita se concretó luego que la propia comisión aprobara por unanimidad trasladarse al sector para conocer en terreno la situación que afecta a cerca de 350 familias damnificadas del megaincendio de febrero de 2024 y cuyos proyectos de reconstrucción permanecen paralizados tras resolución adoptada por el Serviu de Valparaíso. Pese a que la instancia había sido acordada por la Comisión de Vivienda, finalmente sólo participaron los diputados Ana María Gazmuri y Mario Olavarría.

Fue justamente el parlamentario de la UDI quien elevó el tono, manifestando su preocupación por la ausencia de representantes técnicos de organismos públicos que, a su juicio, debían estar presentes para aportar antecedentes. "Yo fui alcalde (de Colina) por muchos años. Entonces, a mí las cosas me gusta verlas en terreno para sacar mi propia opinión. Por eso pedí una visita a terreno para ver esto que se llama visita inspectiva, que es lo que estamos haciendo hoy día después de dos meses".

Luego, el congresista desclasificó que "esta visita tiene por objeto esclarecer, alumbrar y ver la verdad de las cosas, por lo que esperábamos a los técnicos del Ministerio de Vivienda, del Serviu de Valparaíso, de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, pero al parecer habría un tema de saboteo a esta visita inspectiva porque veo que no han venido ellos, por instrucciones obviamente de sus superiores, lo cual es malo porque están tratando de intervenir en un poder del Estado".

"Me llama la atención y encuentro grave que estén tratando de intervenir las funciones de fiscalización que tiene un poder del Estado distinto", agregó, junto a recalcar que "yo políticamente podría considerarme de Gobierno, pero la verdad es que estas cosas no son tolerables y creo que se debe tener claro que aquí lo mejor es que se tenga claridad y que lo importante son los vecinos. ¿Qué malo puede ser eso? Al contrario, hay que buscar la verdad. Parece que hay gente que no le interesa eso".

Consultado respecto a si estimaba que estas instrucciones podían provenir directamente del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, Olavarría respondió que "no lo sé, además he recibido muchas llamadas también para que no venga, cosas de ese tipo. De parte de terceras personas, pero parece que no me conocen porque yo no me muevo por esos temas. Yo quiero hacer mi función parlamentaria, yo fui elegido por vecinos de mi distrito y estoy en esta comisión y quiero hacer la pega bien".

Luego, al ser consultado específicamente por estas presiones que habría recibido los dias previos a visitar El Olivar, indicó que "es gente que a uno lo conocen y que pueden tener algún interés en que no se realice esta visita. Eso es. Ahora, ¿por qué no se puede realizar esta visita? Eso es lo que yo encuentro lo más extraño que hay".

Posteriormente, durante el recorrido, la diputada Ana María Gazmuri explicó que "vinimos a conversar con los vecinos, hemos tenido algunas aproximaciones con algunos, vemos la preocupación y por eso como comisión nos hacemos parte, porque recogemos la preocupación de quienes representamos, que son las vecinas y vecinos. Estamos seguros que las demoliciones no se van a ejecutar si es que no hay una orden pertinente, pero sí tenemos un circuito para conocer las casas, los problemas y conversar con los vecinos, que son los protagonistas de esta historia".

De igual forma, sostuvo que "en la entrada hemos conversado con algunos vecinos que nos manifiestan la angustia por esta larga espera y por casas que están ya en una etapa muy final y que están amenazadas por este anuncio de demolición. Parte de toda esa información es la que queremos clarificar como Comisión de Vivienda".

Asimismo, sostuvo que "la razón por la que estamos aquí es para que podamos poner luz en esto y darle tranquilidad a las familias y desde nuestro rol fiscalizador poder emitir nuestra opinión de qué es lo que está pasando acá. Entendemos que entre tanta confusión y noticias cruzadas, la verdad va quedando sepultada. Y necesitamos claridad por respeto a la dignidad de las y los afectados".

A la actividad también concurrió el arquitecto Cristian Castillo, Premio Nacional de Arquitectura 2024, quien explicó que "creemos que es importante que la institucionalidad se haga presente en este territorio y podamos definir con claridad qué hacer para que estas familias, que son las que están afectadas por el problema que está ocurriendo, puedan tener definitivamente sus viviendas".

Asimismo, el destacado profesional afirmó que "nosotros hemos estudiado todas las situaciones técnicas alrededor de las viviendas y estamos convencidos de que esas viviendas pueden recuperarse, que no es necesaria la demolición" y agregó que "nuestra petición al ministro (Iván Poduje) es que tratemos que este tiempo que se está perdiendo, porque lo grave de la situación es que entendamos que cualquier solución que haya estas familias, que ya tenían sus casas prácticamente terminadas, van a tener que esperar al menos un año más para poder habitar esas casas".

Durante la visita también participaron vecinos afectados por la incertidumbre que rodea el futuro de sus viviendas. Uno de ellos fue Leoncio Olivares, quien sostuvo que "mi casa está reconstruida en 95% y yo no quiero que la demuelan porque la constructora dice que esto se puede reparar, incluso hay un costo de dinero que es lo que han dicho que cuesta la reparación de la casa. Y yo quiero que a mí me la reparen".

"No es que yo haga de vocero de la constructora ni tampoco de la entidad patrocinante. Yo hablo como persona grande, ya tengo bastantes años y yo no sé si me quedan muchos años más para poder disfrutar esta la casa que con mucho sacrificio la pagamos con mi familia, porque esto no es un regalo", sentenció.

La visita inspectiva se desarrolló en medio de la creciente controversia por el futuro de las viviendas de El Olivar y por las decisiones adoptadas en el proceso de reconstrucción. En ese contexto, las declaraciones del diputado Olavarría marcaron la jornada al denunciar un eventual intento de obstaculizar la fiscalización parlamentaria y al revelar que recibió presiones para no participar de la actividad, antecedentes que agregan un nuevo elemento de tensión a una discusión que continúa abierta y que mantiene a cientos de familias a la espera de definiciones sobre el destino de sus casas.

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