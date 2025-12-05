Diputado UDI acusa al Gobierno de ser “cómplice de un delito” tras anuncio de expropiación en megatoma de San Antonio

El diputado de la UDI, Henry Leal aseguró que “el gobierno se está convirtiendo en un cómplice de un delito”, al decidir la expropiación en la toma de San Antonio y calificó la acción del ejecutivo “como un incentivo perverso para delinquir”. El parlamentario anunció, además, acciones contra el ministro Carlos Montes.

“La usurpación en Chile es un delito”, recordó Leal en entrevista con Radio Agricultura. “Y cuando tú estás expropiando para beneficiar a quien está incumpliendo la ley, te estás haciendo cómplice”, explicó.

“La verdad es que esto es inaceptable porque en el fondo el incentivo es perverso absolutamente, es un incentivo para delinquir” sostuvo el parlamentario al ser consultado sobre qué mensaje se le enviaba a la ciudadanía con la medida.

“Le está diciendo, tómense los terrenos, esa es la invitación, tómense los terrenos, porque nosotros después se los vamos a comprar. Lo vamos a proveer, lo vamos a urbanizar y vamos a hacer un complejo habitacional”, complementó Leal

“Eso es lo que está haciendo el gobierno. Es inaceptable, de verdad”, sentenció y anunció que su bancada no se quedará de brazos cruzados. “Nosotros vamos a tomar acción al respecto en el Congreso”, prometió.

Al ser consultado sobre qué medidas tomarían, el diputado fue claro. “Por el monto serían contra el ministro Montes y si necesitan armar una comisión investigadora o una acusación constitucional, está todo abierto”, declaró.

Consultado por las razones para sancionar al ministro Montes, el diputado respondió: “Pero mire, tú estás legalizando un delito. Usurpar es un delito en Chile. Y tú estás legalizando un delito. Vamos a iniciar acciones, pero no las puedo anunciar ahora porque tengo que conversar con toda mi bancada. Pero sí vamos a accionar respecto del ministro Montes”, aseguró.

“Estás expropiando, estás entregando legalidad a un acto ilegal. Es perverso absolutamente lo que estás haciendo”, insistió.

Reiteró su punto sobre el peligroso precedente que se establece. “El incentivo, que tú le dices a las personas, venga, tómense un terreno. Nosotros se los vamos a comprar después. Esa es la invitación”, recalcó.

Henry Leal utilizó la entrevista para hacer una advertencia directa a la ciudadanía. “Y ojo a los chilenos, eso representa a este gobierno”, afirmó.

“Jara es la continuidad de este gobierno. Esa es la invitación. El derecho a propiedad les importa poquito parece. Aquí se está incumpliendo la constitución. No se está respetando el derecho de propiedad”, afirmó.

“Se está haciendo un incentivo perverso y están siendo cómplices de un delito”, repitió. “Legalizando a través de un decreto expropiatorio e incentivando, invitando a que se tomen los terrenos pues. Porque después el Estado se los va a comprar”, finalizó.

PURANOTICIA