Diputado Tomás Lagomarsino exige Cárcel de Alta Seguridad en Valparaíso tras fuga de reos de alta peligrosidad

"Es completamente reprochable que se hayan escapado tres reclusos de la cárcel de Valparaíso", partió diciendo el diputado Tomás Lagomarsino tras conocerse de la fuga de tres reos desde el penal porteño.

"No nos podemos permitir esto como país en un momento tan complejo desde la perspectiva de la seguridad. Y llamo a todas las instituciones de seguridad a hacer los máximos esfuerzos para encontrarles y llevarles nuevamente tras las rejas".

"Aquí hay que aplicar mano dura contra la delincuencia y no permitir que las personas que ya tenemos internadas se escapen. Aquí Gendarmería tiene que dar cuenta de lo ocurrido y por otro lado también tenemos que avanzar en la cárcel de alta seguridad que está promoviéndose" agregó el parlamentario.

Finalizó diciendo "producto de que son justamente esos recintos carcelarios los que permiten mantener a un tipo de reclusos de mayor peligrosidad tras las rejas para que paguen todos los crímenes que cometieron".

