Diputado Tomás Lagomarsino critica urgencia a proyecto de aborto por tener "fines electorales"

El diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino (Partido Radical), criticó la urgencia que el gobierno puso a la tramitación del proyecto de ley sobre el aborto y señaló que “esta es una discusión que no puede estar marcada por un ciclo electoral”.

En ese sentido, planteó la necesidad de un debate profundo y con la mayor amplitud posible, remarcando que “es una conversación que tenemos que dar, pero no con miras electorales”.

Al respecto, el parlamentario afirmó que “el proyecto de ley de aborto no puede ser una iniciativa que tenga fines electorales. Hay que llevar a cabo una discusión cómo la que se realizó cuando se legisló la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en la cual se escuchó a todos quienes tenían algo que decir respecto a aquel proyecto”.

“Espero que en esta iniciativa no dejemos a nadie fuera de la discusión, sino que escuchemos a todos y todas las organizaciones que puedan tener algo que decir”, sostuvo.

Por lo mismo, remarcó que “esta es una discusión que no puede estar marcada por un ciclo electoral, sino que esta es una discusión de Estado y de política pública que debe tener una mirada técnica. Y por supuesto, esa mirada tenemos que dársela sin celeridad, sino que teniendo en vista la materia, la envergadura y la importancia de lo que estamos justamente legislando y votando”.

“Espero que el Ejecutivo, si es que quiere mantener los niveles de urgencia que ha ingresado, lo haga con una mirada de no acelerar esta discusión en función de las elecciones parlamentarias y presidenciales, sino que sea una discusión porque es una conversación que tenemos que dar, pero no con miras electorales”, cerró.

