Diputado Teao valora desvinculación de marinos formalizados por violación en Rapa Nui y pide llegar "hasta las últimas consecuencias"

Luego que la Armada de Chile decidiera desvincular a los dos funcionarios navales formalizados por la presunta violación de una joven de 23 años en Rapa Nui, el diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Hotuiti Teao, destacó lo adoptado y llamó a que la investigación judicial avance “hasta las últimas consecuencias”, incluyendo a eventuales nuevos involucrados o personas que hayan encubierto información.

La institución confirmó que los dos servidores navales fueron apartados de la institución por considerar que su permanencia era “perjudicial para el servicio”, mientras continúa paralelamente una investigación sumaria administrativa. Ambos fueron formalizados por el delito de violación y permanecen en prisión preventiva.

El parlamentario independiente (cercano a la bancada UDI) valoró la decisión de la Armada y sostuvo que "Rapa Nui es un territorio especial, es un lugar frágil que debemos cuidar. Cuando ocurren este tipo de acciones, obviamente esperamos que la autoridad tome cartas en el asunto. Así ha sido, y la desvinculación de estos dos violadores, dentro de todo, nos pone contentos”.

Teao señaló además que “he hablado con la madre de la joven violada, que además es familiar mío, y vamos a seguir el trámite ahora en la parte judicial hasta las últimas consecuencias”.

El diputado agregó que espera que las diligencias permitan aclarar si existieron más participantes o personas que hayan ocultado antecedentes relacionados con lo sucedido, agregando que "cualquiera que encubra información o cualquiera que se vea involucrado, porque al parecer son más personas, queremos todo el peso de la ley”.

Finalmente, Teao llamó a reforzar los estándares exigidos al personal destinado a la isla, indicando que "Rapa Nui hay que cuidarlo y para eso necesitamos instituciones con gente que tenga la formación para poder estar en un lugar así y cuidar este territorio especial”.

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