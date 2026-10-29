Diputado Teao reprocha al Ministerio de Justicia por no agotar las vías legales en rebajas de condenas: "Existe responsabilidad política"

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) insistió en que existe una responsabilidad política del Ministerio de Justicia por haber firmado decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores sin agotar todas las alternativas judiciales disponibles, luego de la sesión especial realizada en la Cámara de Diputados para abordar estos beneficios.

El parlamentario independiente, pero cercano a la bancada UDI, anunció además que impulsará un proyecto para que los informes de Gendarmería sean vinculantes al resolver indultos, rebajas de pena y libertades condicionales, junto con establecer la notificación obligatoria a víctimas y sus familias.

La sesión especial de la Cámara de Diputados abordó las rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, los antecedentes jurídicos utilizados para otorgarlas y las medidas que adoptará el Ejecutivo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Durante la instancia, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió que la cartera formaliza mediante decreto lo resuelto por los organismos competentes, aunque reconoció que el procedimiento presenta un vacío al no considerar a las víctimas.

Al respecto, Teao señaló que “aquí existe una responsabilidad política que no podemos desconocer y que debe asumirse”. De igual forma, cuestionó el argumento utilizado por Justicia para fundamentar la firma de los decretos y sostuvo que existían alternativas que debieron explorarse antes de conceder los beneficios.

“El Ministerio de Justicia justificó la firma de estos decretos señalando que buscaba evitar una ‘judicialización innecesaria de materias ya resueltas’. Sin embargo, la propia Corte Suprema ya había rechazado rebajas de condena en casos similares”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que “lo que correspondía era mantener el rechazo de estos beneficios, defender esa postura ante los tribunales y agotar todas las instancias legales disponibles, poniendo siempre por delante la protección de la infancia. Si existía una posibilidad jurídica de impedir estas rebajas, había que utilizarla”.

No obstante a lo anterior, sostuvo que “si bien mantengo mi convicción de que deben asumirse las responsabilidades políticas, valoro que el Presidente haya reconocido el error y anunciado un proyecto de ley para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores puedan seguir accediendo a estas rebajas”.

Teao anunció además que trabaja en una iniciativa para modificar el peso que tienen los antecedentes elaborados por Gendarmería al momento de resolver beneficios penitenciarios, considerando que “en este caso advertían un alto riesgo de reincidencia en más de la mitad de los beneficiados”.

Además, la iniciativa también apuntará a que “las víctimas y sus familias sean siempre notificadas cuando se concedan estos beneficios”.

Finalmente, Teao sostuvo que la discusión debe traducirse tanto en responsabilidades como en modificaciones legales que reduzcan el riesgo de que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes ha sido una de mis principales causas como parlamentario. Por eso creo que en esta materia no puede haber dos posturas. Deben asumirse las responsabilidades, corregirse los errores y evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse”, concluyó.

PURANOTICIA