Diputado Teao promete seguir trabajando para "fortalecer la institucionalidad" e hizo un llamado a llamado a votar

El diputado Hotuiti Teao emitió su sufragio en el colegio Alianza Francesa de la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

En candidato a la reelección por el Distrito 7 manifestó que “hoy hemos venido a votar en familia, porque eso es lo que he representado estos cuatro años. Porque sé que la familia es la base sólida de nuestro país y seguiremos trabajando para que eso así sea. Y no solo eso, seguiremos trabajando a través de la legislación de políticas públicas para que los emprendedores avancen, crezcan y mejoren sus emprendimientos. Y por qué no también decirlo, los que tienen trabajo y los informales, que tengan trabajo de calidad".

Agregó que "hay tanto por hacer. No quiero olvidar a los damnificados. Vamos a seguir trabajando y fiscalizando para que recuperen sus barrios, pero lo principal, sus casas. Nos queda mucho por hacer para que ellos vuelvan a recuperar las certezas, las confianzas y lo primordial: que vuelvan a reunir a sus familias en sus hogares".

El legislador continuó señalando que "seguiremos trabajando también para fortalecer la institucionalidad, específicamente las del orden público, a Carabineros, a la PDI, a nuestras Fuerzas Armadas. Debemos darle el respaldo para tener la seguridad en nuestras calles, en nuestro país".

"Desde esta vereda, siempre vamos a estar defendiendo lo que corresponde. Y desde acá, desde mi local de votación, le hago un llamado a todos los que no han venido a votar para que asistan, para que vengan y ejerzan su derecho", dijo Teao.

Finalmente, declaró que "este es un deber republicano, es una fiesta de la democracia. Vivámosla en familia. Aquí hemos visto muchas familias que vienen a votar con sus hijos, con sus perritos, incluso en masa. No dejen de votar, porque ustedes son los que elegirán a las autoridades que van a guiar los próximos cuatro años en nuestro país. Voten informados. Los estamos esperando. Que viva la democracia”, concluyó.

(Imagen: G5Noticias)

