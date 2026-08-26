Diputado Teao promete fiscalizar a Poduje por reconstrucción en El Olivar: "Ministro, pongámonos a trabajar por la gente"

A dos años y medio del megaincendio que devastó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el proceso de reconstrucción continúa marcado por una serie de cuestionamientos, retrasos y una creciente disputa en torno a las soluciones habitacionales comprometidas para las familias damnificadas por aquella tragedia.

En el sector viñamarino de El Olivar, particularmente, la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de suspender obras y avanzar con la demolición de viviendas que presentaban diferentes observaciones estructurales abrió un nuevo conflicto entre autoridades, familias afectadas y las empresas involucradas.

En este escenario, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) aseguró en conversación con Puranoticia.cl que ejercerá una fiscalización permanente sobre la gestión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, poniendo especial atención en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los damnificados de la región de Valparaíso.

El parlamentario comenzó defendiendo la labor de Poduje, al afirmar que "estuve en una reunión en El Olivar donde le dijo a los vecinos que podían escoger qué tipo de casa querían, que habían tres alternativas y que en diciembre iban a estar entregadas. Eso es lo primero que puedo decir y que todavía falta que lleguemos a diciembre".

De igual forma, Teao planteó que, más allá de las explicaciones que pueda entregar el Minvu respecto de los problemas detectados en las obras, su principal preocupación estará puesta en que las familias recuperen efectivamente sus viviendas, ya que "mi labor como diputado es que yo voy a seguir presionando al ministro para que todos recuperen sus casas y que todos vengan y les den las certezas en detalle".

RECONSTRUCCIÓN CONGELADA

Consultado directamente respecto de cuántas viviendas habría entregado el ministro Poduje durante sus primeros seis meses al frente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el diputado Teao respondió que "quizás ninguna o muy pocas".

La consulta se produjo en medio de los cuestionamientos que han surgido por el avance de la reconstrucción en sectores como El Olivar, donde el Minvu detectó deficiencias en viviendas que estaban siendo levantadas por la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura. En ese contexto, la cartera suspendió las obras en marzo de 2026 y posteriormente inició acciones legales, argumentando que los proyectos presentaban deficiencias estructurales y otras irregularidades constructivas.

Frente a la observación de que, de no haberse ordenado la demolición de estas casas, existirían más de 200 viviendas entregadas en El Olivar, el diputado respondió que "esa es una realidad", aunque evitó centrar su crítica exclusivamente en esa decisión.

Momento seguido, el legislador de la bancada UDI insistió en que "más que nada, mi labor va a ser presionar al ministro para que entregue la mayor cantidad de casas, con la certeza y con las condiciones correctas o como debería ser".

¿EL MESÍAS?

El congresista que representa al Distrito 7 de la región de Valparaíso también abordó la percepción que se ha instalado en torno a la figura del titular de Vivienda y Urbanismo y llamó a poner el foco en los resultados concretos de la reconstrucción.

"¿Usted sabe cómo le dicen al ministro Poduje en algunos lugares? Hay gente que le dice el 'Mesías', otro lo llaman el 'Salvador'. Yo le digo: 'Ministro, pongámonos a trabajar por la gente' y que 'como diputado, le voy a exigir que obviamente trabaje para que la gente tenga de nuevo sus barrios, sus casas y sus calles pavimentadas'", afirmó el legislador oficialista.

Finalmente, el diputado Hotuiti Teao recalcó en entrevista con Puranoticia.cl que la reconstrucción será uno de los ámbitos en los que ejercerá su labor fiscalizadora durante su período parlamentario, anticipando que "vamos a fiscalizar y así como lo hicimos más de 20 meses junto a los damnificados, lo vamos a hacer estos cuatro años fiscalizando para que los damnificados obtengan lo justo".

La advertencia de la autoridad legislativa se produce mientras el conflicto en el sector de El Olivar continúa abierto. Además de las controversias por las viviendas que el ministro Iván Poduje busca demoler, la disputa entre la cartera y los actores vinculados al proyecto ha derivado en acciones judiciales y en la realización de peritajes destinados a determinar el estado real de las construcciones cuestionadas en Viña del Mar.

PURANOTICIA