Diputado Teao pide salida de la Ministra de Salud y sesión especial para aclarar muerte de paciente en Hospital del Salvador

El diputado Hotuiti Teao solicitó formalmente la realización de una sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputados y la eventual destitución de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de conocerse los antecedentes de un paciente que falleció tras la interrupción y postergación de su cirugía para priorizar la intervención de la madre de la Jefa de Estado.

A juicio del parlamentario independiente (pero cercano a la UDI), los hechos configuran una negligencia grave con resultado de muerte, que no puede quedar sin responsabilidades políticas y administrativas.

“Lo ocurrido es de la máxima gravedad. En Chile no pueden existir pacientes de primera y segunda categoría. Cuando una decisión administrativa termina con la vida de una persona, estamos frente a una negligencia inaceptable que exige consecuencias políticas inmediatas. Por eso, pedí la destitución de la ministra de Salud porque su responsabilidad es indelegable. El sistema público debe operar bajo criterios clínicos y de urgencia médica, no por vínculos personales ni privilegios asociados al poder”, sostuvo el legislador por la región de Valparaíso.

También planteó que “he pedido una sesión especial en la Sala para que el país conozca en detalle cómo se tomaron estas decisiones, quiénes participaron y por qué se permitió que una operación prioritaria fuera postergada para beneficiar a la madre de la jefa de Estado, peor aún, con un desenlace fatal”.

“La confianza en el sistema de salud se destruye cuando el Estado falla de esta forma. No basta con sumarios ni explicaciones parciales. Aquí debe asumirse responsabilidad política y establecer garantías reales para que algo así no vuelva a ocurrir”, concluyó Teao.

