Diputado Teao llama a evitar el "fuego amigo" tras críticas de Evelyn Matthei al Gobierno: “La unidad es el camino obligado"

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), abordó los dichos de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien cuestionó la existencia de una coalición de derecha y advirtió nuevas tensiones entre Chile Vamos y Republicanos.

Frente a ese escenario, el parlamentario sostuvo que la unidad del sector es indispensable para asegurar gobernabilidad y avanzar en la agenda del Gobierno.

Respecto a estos dichos, Teao afirmó que “la unidad es el camino obligado que tenemos en la centro derecha para dar gobernabilidad a nuestro país y viabilizar el proyecto de desarrollo que impulsa el Presidente José Antonio Kast”.

En esa línea, el legislador planteó que dicha unidad“se debe construir desde el respeto y el reconocimiento a la diversidad de liderazgos que existen en nuestro sector, y para eso se debe evitar el fuego amigo y las zancadillas entre quienes formamos parte del sector”.

Finalmente, el diputado de Chile Vamos advirtió que los actuales problemas del país obligan a la centroderecha a actuar con responsabilidad, señalando que “la crisis de seguridad y de desarrollo que afecta a nuestro país nos impone el deber de garantizar gobernabilidad y proyectar a la coalición”.

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