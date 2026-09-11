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Diputado Teao emplaza a Enap por alteración de reportes ambientales en Concón: "Queremos saber qué está respirando la gente"

Diputado Teao emplaza a Enap por alteración de reportes ambientales en Concón: "Queremos saber qué está respirando la gente"

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El parlamentario por el Distrito 7 de la región de Valparaíso impulsa –junto a Jaime Mulet– una comisión especial investigadora para esclarecer las inconsistencias detectadas en la Refinería Aconcagua, la fiscalización estatal y las desvinculaciones ocurridas en la empresa.

Diputado Teao emplaza a Enap por alteración de reportes ambientales en Concón: "Queremos saber qué está respirando la gente"
Viernes 11 de septiembre de 2026 15:06
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