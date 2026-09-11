Diputado Teao emplaza a Enap por alteración de reportes ambientales en Concón: "Queremos saber qué está respirando la gente"

Las inconsistencias detectadas en información ambiental de la Refinería Aconcagua de Enap y las dudas que persisten en torno a la fiscalización estatal llevaron a parlamentarios a impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, instancia que buscará reunir antecedentes y citar a quienes tengan relación con las decisiones adoptadas por la empresa y los organismos involucrados, en medio de la preocupación expresada por las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Uno de los legisladores que impulsa la comisión es el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Hotuiti Teao (independiente, cercano a la UDI), quien explicó a Puranoticia.cl que "tenemos la facultad de crear comisiones especiales investigadoras, y más todavía cuando vemos que la refinería de Concón entrega distintas informaciones. Cuando ves esas chimeneas recuerdas que Concón salió como una de las comunas con mejor calidad de vida, pero miras al lado derecho y ves la planta de esta división Aconcagua, donde ves compresores y llamaradas que queman gases".

Teao sostuvo que una de sus principales preocupaciones apunta a la fiscalización que el Estado realiza sobre la empresa, sumando a ello "los dimes y diretes entre la ministra con respecto a la empresa, y donde aparece un director peruano, aparece el alcalde diciendo una y otra cosa, entonces lo que queremos –preocupados por la ciudadanía y la comunidad no sólo de Concón sino que también de Quintero y Puchuncaví– es que expliquen por qué no respetan y traspasan la ley, las normas".

QUÉ QUIEREN INVESTIGAR

El parlamentario adelantó que una de las preguntas centrales será conocer qué están respirando los habitantes de las comunas próximas a la refinería y determinar si las emisiones asociadas a la actividad de la planta se encuentran dentro de los parámetros establecidos: "Queremos saber qué está respirando la gente, qué es eso que se está quemando, si está dentro de la norma, si la norma cumplirá condiciones mínimas para la vida", sostuvo el congresista independiente, pero de la bancada UDI.

En esa línea, Teao planteó que "cuando uno mira el entorno de la planta, uno ve a una empresa gigante. Por un lado, ve la parte económica y de desarrollo, y uno dice que sí la necesitamos; pero por otro lado decimos que deben cumplir las normas".

También adelantó que la instancia buscará esclarecer las circunstancias relacionadas con las desvinculaciones ocurridas al interior de Enap, básicamente para responder algunas interrogantes aún sin respuestas: "¿Ocultaron información? ¿Fue mal fiscalizada la empresa? ¿Los números que están entregando serán los reales?", cuestionó.

Teao explicó que "por eso esta comisión especial investigadora, que dura 60 días, es justamente para citar a todas y cada una de las personas que tienen que ver con esto y nos respondan qué están respirando los vecinos".

DUDAS SOBRE EL GERENTE PERUANO

Otro de los aspectos que Teao pretende abordar dice relación con el cuestionado gerente peruano de la Refinería Aconcagua de Enap, Jorge Alméstar. El diputado sostuvo que, si existen antecedentes sobre eventuales restricciones para que esa persona ejerza funciones en otros países, corresponde esclarecer sus razones.

"Me parece que cuando uno busca a las personas para trabajar en ciertas empresas, uno quiere que sean los mejores en su área. Pero aquí también hay que hacerse preguntas: si están inhabilitados para trabajar en otros países, hay que hacer una investigación y decir por qué allá no puede trabajar y por qué aquí sí", afirmó.

El parlamentario agregó que "se sabe que en política muchas veces a estos cargos llegan personas que obviamente se lo ganaron porque tienen el currículum y la experiencia, pero también hay personas que llegan ahí porque son amigos de o por una conveniencia política. Eso también podríamos verlo a través del seguimiento que se puede hacer en esta comisión, porque uno puede citar a todas y cada una de las autoridades que tienen que ver con respecto a esta situación y ahí uno puede preguntar al directorio o a quien corresponda por qué tenemos este tipo de situaciones".

De igual forma, Teao insistió en que "el sentido común me dice que queremos a las mejores personas en los mejores lugares, a diferencia de las elecciones populares, pero en este tipo de cargos donde uno necesita gente con experiencia, con conocimiento, liderando equipos y cuidando el medio ambiente porque están insertos en una comunidad, es que justamente vamos a hacer todo ese tipo de preguntas: ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo recomendó? ¿Por qué se eligió? ¿Por qué está por sobre otros candidatos que podían llevar adelante esta situación?".

A ello añadió que "ahora, tienen que revisar el currículum de si no puede trabajar en Perú, el por qué. ¿Habrá infringido normas? ¿Se habrá saltado la ley? Podemos, a través de esta comisión, dilucidar todo ese tipo de preguntas".

BUSCAN FIRMAS

Respecto del procedimiento para constituir la instancia, Teao afirmó que actualmente su equipo se encuentra reuniendo los apoyos necesarios junto al diputado Jaime Mulet, quien también anunció el impulso de la comisión investigadora.

"Mi equipo está consiguiendo las firmas para constituirla. Ya anunciamos que la vamos a hacer, así que vamos a estar ahí consiguiendo las firmas junto al diputado Mulet, con quien nos hemos pronunciado sobre esta situación", explicó.

Una vez reunidos los apoyos, el parlamentario adelantó que "luego de eso vamos a preparar la espina dorsal de esta comisión especial investigadora y vamos a incluir ahí a quiénes vamos a citar, a todos y cada uno".

Entre los citados, adelantó también que espera contar "con algún representante de Enap, ojalá del directorio, pero también que tenga que ver con quien dirige la empresa. Y en este caso da lo mismo si es peruano o si es chino, pero que vengan y den una explicación, porque necesitamos que den la cara porque van a venir preguntas muy difíciles y necesitamos que en términos técnicos sean contestadas justamente por quienes toman la decisión".

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