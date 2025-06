Denuncian que Ministerio retiró de Contraloría decreto clave para avanzar en licitación del transporte público en Valparaíso

El diputado Hotuiti Teao solicitó formalmente la citación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, tras conocerse que el decreto 82/24 MTT –necesario para avanzar con la licitación del transporte público en la región de Valparaíso– habría sido retirado por el propio Ministerio el 24 de marzo y hasta la fecha no habría sido reingresado nuevamene a la Contraloría General de la República.

Pese a que desde el ministerio aseguraron que el documento se encontraba en tramitación desde diciembre, hoy no existiría expediente alguno reingresado en Contraloría. Esta situación ha generado confusión pública y ha frenado el avance de un proceso clave para modernizar el transporte en la región de Valparaíso.

Por ello, el diputado Teao considera urgente que el ministro dé explicaciones claras ante la comisión correspondiente: “No puede ser que desde el Ministerio de Transportes se señale que el proceso está en manos de Contraloría desde diciembre, cuando en realidad habrían sido ellos mismos quienes retiraron el decreto 82/24 MTT el 24 de marzo y, a la fecha, no lo habrían vuelto a ingresar. Omitir esa información sería una falta grave, porque generaría una falsa impresión en la ciudadanía y desviaría la responsabilidad de donde realmente está. En mi rol de fiscalizador, ya he solicitado a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados que el ministro se presente a dar la cara y explique en detalle por qué se habría retirado el documento de Contraloría y por qué se habría omitido esa información al momento de hablar con la prensa”.

“No sabemos si esto se habría debido a una grave falta de comunicación interna en el Ministerio o, derechamente, a una intención de eludir responsabilidades. Lo que sí sabemos es que mientras no se reingrese el documento, el proceso no avanza, y eso tiene un impacto directo en la vida de miles de personas que dependen a diario de un sistema de transporte precario, con falta de cobertura, exceso de velocidad e incumplimientos flagrantes”, sentenció el legislador.

Ademas, detalló que “el accidente ocurrido esta semana en Av. Altamirano es una nueva señal de alerta. Hace poco nos reunimos con el Seremi de Transportes y sellamos un compromiso de fiscalización en terreno, luego de denunciar falta de servicios en horarios punta en Forestal Alto –problemática que ya habíamos evidenciado en 2023– y también prácticas graves en zonas altas de El Tabo, donde los micreros bajan a los pasajeros antes de completar el recorrido”.

Finalmente expuso que "la modernización del sistema no puede seguir entrampada por errores administrativos ni por omisiones políticas. El Ministerio debe asumir su rol con responsabilidad y transparencia, reingresar cuanto antes el expediente a Contraloría y avanzar con la licitación. No hay más margen de espera".

