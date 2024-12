Diputado Sánchez en picada contra Delegado Presidencial por reposición de unidades de Carabineros en Viña del Mar

En diferentes puntos de Viña del Mar se han registrado hechos delictuales que han puesto en riesgo a vecinos y turistas que llegan a la ciudad durante estas fechas. A propósito de esto, el diputado Luis Fernando Sánchez alertó de la “necesidad urgente” de mayor presencia de Carabineros en sectores claves de la comuna.

En esa línea, el parlamentario ha realizado diversas gestiones para que se pueda concretar la reposición de proyectos que contemplan unidades de Carabineros en Forestal y Reñaca Bajo, por lo que emplazó al actual Delegado Presidencial Regional de Valparaíso y ex Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, a agilizar las soluciones en materia de seguridad.

“Mientras el ex Seremi, hoy delegado presidencial, estuvo en el cargo, estos proyectos no avanzaron nada o al menos, no se ha informado ningún avance a la ciudadanía. Ha sido muy difícil obtener antecedentes con la gente que dejó ahí el Partido Comunista, y por eso es fundamental que el señor Riquelme se haga cargo y transparente en qué van estos proyectos, cuáles son los plazos, y si durante este gobierno se le va a cumplir esta promesa a los vecinos de Forestal y de Reñaca”, dijo Sánchez.

En el mismo marco, el parlamentario se reunió con la Jefa de la V Zona de Carabineros con el fin de realizar un trabajo colaborativo para fortalecer la labor de los funcionarios de la institución, tras lo cual contó que “discutimos la importancia de aumentar la dotación en Reñaca Alto. Este sector se ha convertido casi en una ciudad en sí misma y hoy sólo cuentan con una pequeña tenencia. Esto también depende de que existan inversiones desde el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas”.

En ese sentido, Sánchez afirmó que “si el Gobierno de verdad quiere demostrar un compromiso con la seguridad, espero que se hagan cargo de los tremendos problemas que hoy vive Viña”.

