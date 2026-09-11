Diputado Rivas apunta contra ejecutivos de Enap por alteración de informes en refinería de Concón: "Fue un acto de negligencia"

Las irregularidades halladas en los reportes ambientales de la Refinería Aconcagua de Enap, en Concón, mantienen abiertas diversas interrogantes respecto de cómo se registraron y reportaron durante años las emisiones y la recuperación de azufre. Los antecedentes expuestos por la estatal dan cuenta de fuentes de emisión que no fueron incorporadas en la línea de base del Plan de Descontaminación y del uso de metodologías no aprobadas para calcular una recuperación que se reportaba en 98%, mientras la tasa real era cercana al 90%, lo que actualmente es objeto de investigación.

Todo esto fue abordado por ejecutivos de la estatal durante la semana pasada en una exposición realizada ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia en la que participó el parlametnario Juan Antonio Rivas (PS), quien conversó con Puranoticia.cl sobre lo informado, cuestionando duramente el actuar de las autoridades de la estatal, apuntando a lo que calificó como un acto de negligencia en la modificación de la fórmula utilizada para registrar la recuperación de azufre.

"Me quedé con una sensación de una empresa que en realidad no tiene claro cuál es la razón final por la cual se produjo este descontrol de emisión de dióxido de azufre, que es altamente letal, que trae una serie de enfermedades para las personas, ya sea respiratorias, cardíacas, en fin... y la tarea que les dimos es que nos entreguen, particularmente yo les pedí que nos entreguen el informe final de balance, es decir, de producción y recuperación del dióxido de azufre. Y, por otra parte, el de emisión propiamente tal. Aquí hubo una manipulación de una fórmula desde cinco años hasta entonces, donde se fueron cambiando algunas variables y algunos factores, lo que generó una normalidad en la captación del azufre", afirmó el representante del Biobío.

Rivas sostuvo que dentro del proceso productivo de la refinería existen distintas vías por las cuales se generan emisiones de azufre y recordó que "Enap emite al año algo así como 1.300 toneladas de azufre, por distintas vías, por ejemplo, por la antorcha. Entonces tienen que tener detectado, a través de esta fórmula, cómo en el proceso de producción de diésel o del kerosene, ellos van recuperando la norma y la Superintendencia del Medio Ambiente los obliga a recuperar el 98%. Hasta diciembre del año pasado tenían una pérdida de 10 toneladas y no sabían por dónde".

ACUSA "NEGLIGENCIA"

El diputado del Partido Socialista vinculó las modificaciones efectuadas a la fórmula con cambios producidos al interior de la estructura de la empresa y cuestionó que estas variaciones se realizaran sin un nuevo acuerdo con la autoridad ambiental.

"En el proceso se produjeron modificaciones en la estructura de la empresa. A propósito de eso, hubo que variar la fórmula y la fórmula la fueron variando de una manera irresponsable y yo creo que el propósito de esa variación fue intentar ponerse al día con las exigencias de la Superintendencia, sin entrar de nuevo en un acuerdo con ella, porque esta fórmula se creó el 2019 pensando justamente que era lo más adecuado y, de hecho, fue aprobada por la Superintendencia de Medio Ambiente", señaló.

A partir de esos antecedentes, Rivas apuntó directamente a quienes tenían responsabilidades de control dentro de la estatal, afirmando que "lo que aquí ocurrió fue un acto de negligencia de parte de algunos ejecutivos, porque tenían ellos el deber de controlar y de registrar las emisiones del dióxido de azufre".

La declaración se produce en medio de la investigación que la Empresa Nacional del Petróleo inició tras detectar las inconsistencias. La estatal informó que los primeros antecedentes fueron identificados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y que posteriormente una auditoría externa confirmó los hallazgos, incluyendo el uso de metodologías no aprobadas para calcular la recuperación de azufre.

PIDIÓ INFORMES COMPLETOS

Rivas también cuestionó que los antecedentes todavía no hayan sido entregados en su totalidad a la Comisión de Minería y Energía, razón por la que solicitó específicamente los documentos que permitan conocer tanto el balance como las emisiones.

"La información todavía no está entregada en plenitud a la Comisión de Minería y Energía y yo particularmente solicité que me entregaran esos dos informes. Me señalan que el informe de emisión no está completo todavía", indicó.

El parlamentario que representa a la región del Biobío señaló que existe, en cambio, "sí tienen un antecedente previo donde el gerente dice haber recibido en enero de este año y, por lo tanto, a partir de enero de este año toman decisiones administrativas donde despiden a 16 jefaturas y ejecutivos importante que, según ellos, tienen directa relación con esta distorsión que se produjo".

Sin embargo, Rivas fue cuidadoso al diferenciar entre la existencia de las irregularidades y la eventual intención detrás de ellas, planteando que "no podemos aún calificar si aquí efectivamente hubo una intención con algún propósito lucrativo, a través de bonos; o hubo una simple irresponsabilidad –que es gravosa y sancionable–".

Por ello, consideró necesario que "lo que tenemos que hacer es darle continuidad a una investigación que a nosotros nos parece tremendamente relevante por las consecuencias nocivas que esto tiene particularmente para Concón y Quintero".

PURANOTICIA