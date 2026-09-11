Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Diputado Rivas apunta contra ejecutivos de Enap por alteración de informes en refinería de Concón: "Fue un acto de negligencia"

Diputado Rivas apunta contra ejecutivos de Enap por alteración de informes en refinería de Concón: "Fue un acto de negligencia"

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Parlamentario PS cuestionó la modificación de la fórmula utilizada para calcular la recuperación de azufre y pidió los informes finales sobre balance y emisiones, advirtiendo que aún debe determinarse si existió una intención detrás de las irregularidades detectadas.

Diputado Rivas apunta contra ejecutivos de Enap por alteración de informes en refinería de Concón: "Fue un acto de negligencia"
Viernes 11 de septiembre de 2026 16:03
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

ACUSA "NEGLIGENCIA"
PIDIÓ INFORMES COMPLETOS
Cargar comentarios