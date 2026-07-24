Diputado Olavarría (UDI) critica gestión de Poduje: “Veo mucha parafernalia, fotos y peleas, pero planes concretos no muchos”

En una dura evaluación sobre la situación habitacional que enfrenta el país, el diputado Mario Olavarría (UDI), exalcalde de Colina y actual integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, manifestó en Puranoticia.cl su preocupación por la ausencia de un plan de gobierno claro, con fechas y plazos definidos de ejecución, en materia de vivienda y reconstrucción.

El parlamentario cuestionó la distancia existente entre los anuncios realizados por las autoridades y la realidad que, según afirmó, observan alcaldes y legisladores en sus respectivos territorios. En ese contexto, apuntó directamente a la gestión de la cartera liderada por el ministro Iván Poduje, señalando que los resultados concretos no estarían a la altura de la exposición pública del ministerio.

“Se dijeron muchas cosas, el papel aguanta bastante, pero lo que estamos viendo y lo que yo veo de alcaldes y parlamentarios es que hay mucha parafernalia, muchas fotos, mucho conflicto y pelea, pero al final de cuentas, planes así concretos, con fechas y plazos de ejecución, no hay mucho”, afirmó rotundamente el diputado Olavarría.

MEGATOMA DE SAN ANTONIO

Uno de los principales puntos abordados por el diputado fue la situación de la denominada Megatoma de San Antonio, asentamiento que reúne a cerca de 3.500 familias organizadas en distintas cooperativas.

Olavarría sostuvo que las familias involucradas han realizado esfuerzos económicos para avanzar en una solución habitacional, reuniendo cerca de 250 millones de pesos en cuentas de ahorro, además de participar en procesos impulsados durante la administración anterior, vinculados a expropiaciones y desalojos ordenados.

Sin embargo, según explicó, desde la llegada de las nuevas autoridades ministeriales en marzo los dirigentes no habrían sido recibidos ni escuchados, situación que —a su juicio— ha paralizado las conversaciones y aumentado la incertidumbre entre los vecinos.

El parlamentario cuestionó el impacto de las intervenciones del ministerio en terreno, asegurando que estas han generado más tensiones que avances concretos.

“Cada vez que sale algún problema con reconstrucción, o el problema de la megatoma acá en San Antonio, u otras tomas en otros lados, la verdad que aparece más conflicto que se produce por el ministro con sus visitas que la solución al problema”, señaló.

DENUNCIAS DE PRESIONES

Otro de los episodios destacados por Olavarría fue la situación ocurrida en El Olivar, donde la Comisión de Vivienda realizó una visita inspectiva junto a equipos técnicos del SERVIU para revisar en terreno el estado de las obras de reconstrucción.

El diputado afirmó que existieron presiones e intentos de deslegitimar la fiscalización parlamentaria, pese a que la instancia había sido aprobada por unanimidad por los integrantes de la comisión.

Según relató, hubo intentos para impedir la visita y cuestionamientos hacia la labor de los parlamentarios que buscaban verificar directamente las condiciones de las viviendas.

“A mí me llama gente cercana al ministerio (...) me pasan el recado, y saben que uno no se va a prestar para estos shows. Lo que se trató en el caso de nosotros, yo lo dije, fue sabotear la comisión que se había formedo por unanimidad (...) A mí me gusta hacer las cosas bien en terreno por eficiencia y no estoy dispuesto a que me vengan a pautear; yo quiero saber lo que pasa con estas casas”, reveló el legislador.

El diputado sostuvo que este tipo de situaciones aumenta las dudas en torno al proceso de reconstrucción y afecta tanto a las familias damnificadas como a las empresas involucradas.

“Este tipo de actitudes del ministerio y del ministro lo único que hace es despertar dudas, despertar sombras (...) las personas tienen derecho a saber la verdad y la empresa tiene derecho naturalmente a defenderse”, acotó Olavarría, en referencia al peritaje judicial encargado para determinar el estado técnico de las viviendas.

POSIBLE INTERPELACIÓN A PODUJE

Olavarría aseguró que las críticas hacia la conducción del Ministerio de Vivienda no se concentran únicamente en la región de Valparaíso, sino que también se han manifestado en otras zonas del país.

En ese sentido, mencionó casos como Penco, en la región del Biobío, y comunas del norte chico, donde —según afirmó— autoridades locales y parlamentarios de distintas bancadas han expresado reparos por quedar fuera de las coordinaciones territoriales de la cartera.

El parlamentario indicó además que este escenario derivó en un pronunciamiento del Consejo de Gobernadores Regionales de Chile, reflejando un creciente malestar institucional respecto del manejo de las políticas habitacionales.

Consultado por la posibilidad de recurrir a una interpelación parlamentaria contra el ministro de Vivienda, Olavarría defendió esta herramienta como un mecanismo democrático para exigir explicaciones sobre los avances y decisiones del Ejecutivo.

“La interpelación es una herramienta en democracia súper válida, no es nada del otro mundo (...) Para que el ministro vaya a dar explicaciones. En los sistemas parlamentarios, toda la semana los ministros están en el parlamento dando explicaciones. Yo encuentro que esto no va bien”, concluyó el diputado.

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