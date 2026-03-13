Diputado Nelson Venegas llama a dejar atrás el “juego de egos” y construir un proyecto estratégico para la región de Valparaíso

Un llamado a superar las disputas políticas y avanzar hacia una mirada común de desarrollo para la región de Valparaíso realizó el diputado del Partido Socialista por el Distrito 6, Nelson Venegas, durante una entrevista con Puranoticia Matinal. El parlamentario planteó que la región enfrenta desafíos estructurales que requieren una coordinación real entre las distintas autoridades y actores políticos del territorio.

En ese contexto, el legislador señaló que la región necesita avanzar hacia una planificación estratégica que permita ordenar las prioridades y proyectar su desarrollo en el tiempo. A su juicio, la falta de articulación entre autoridades regionales y nacionales ha dificultado la concreción de proyectos relevantes para el crecimiento económico y social del territorio.

Según explicó, la región cuenta con distintas autoridades con responsabilidades en la toma de decisiones —entre ellas el gobernador regional, la delegación presidencial, alcaldes, consejeros regionales y parlamentarios— que podrían trabajar en conjunto para definir un camino común.

“Pudiéramos tener una reunión, una especie de cónclave donde reorganizáramos cuáles son las demandas regionales y estableciéramos una ruta de navegación”, planteó Venegas durante la entrevista, sugiriendo una instancia de diálogo que permita ordenar las prioridades del territorio y avanzar en acuerdos de largo plazo.

El diputado sostuvo que uno de los principales desafíos es proyectar el desarrollo regional más allá de los ciclos políticos, estableciendo objetivos concretos que permitan orientar las inversiones y políticas públicas. En ese sentido, enfatizó que la región necesita definir un proyecto estratégico que considere iniciativas clave para su crecimiento.

“En cuatro años no se hacen grandes cosas, seamos honestos, pero a lo menos tener un proyecto estratégico para corto plazo, mediano plazo y largo plazo que incorporara este corredor bioceánico, el tema del tren, la infraestructura hídrica y un régimen portuario como corresponde”, sostuvo el parlamentario.

Entre los temas que mencionó como prioritarios se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura regional, la mejora de la conectividad con Argentina y el impulso a proyectos que potencien el rol de la región como puerta de entrada del comercio internacional hacia Chile.

En esa línea, Venegas subrayó la relevancia estratégica que tiene la región de Valparaíso dentro de la economía nacional, especialmente por su red portuaria y su conexión con el comercio exterior.

“El puerto más importante de Chile está en Valparaíso, el segundo en San Antonio y el puerto terrestre más importante está en Los Andes”, afirmó, destacando el rol que cumple la región en el intercambio comercial del país.

Sin embargo, el parlamentario advirtió que ese potencial no siempre se traduce en desarrollo concreto para los territorios, debido a la falta de planificación y coordinación entre las autoridades. Por ello, insistió en la necesidad de que los liderazgos regionales se enfoquen en construir acuerdos amplios que permitan avanzar en proyectos de largo aliento.

En ese marco, Venegas también criticó que muchas veces la discusión política se concentre en disputas menores o protagonismos personales, lo que a su juicio termina desviando la atención de los problemas más relevantes que afectan a la ciudadanía.

“Lo que ve la ciudadanía es un juego de egos, y todos lo tenemos. Yo también lo tengo, pero este es el momento de dejar las pequeñeces y generar un plan que tenga como objetivo fundamental traer bienestar a nuestra gente”, enfatizó.

Finalmente, el diputado reiteró que la región de Valparaíso necesita avanzar hacia una mirada estratégica que permita aprovechar sus ventajas territoriales, fortalecer su infraestructura y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para sus habitantes.

PURANOTICIA