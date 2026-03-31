Diputado Luis Cuello denuncia "letra chica" en congelamiento de tarifas del transporte público para las regiones

En el contexto del anuncio del Gobierno de Kast sobre el Plan «Chile Sale Adelante» y las recientes declaraciones de autoridades respecto al congelamiento de tarifas del transporte público en regiones, en medio del alza de los combustibles, el diputado Luis Cuello (PC) advirtió que la medida contiene “letra chica” y no garantiza una protección real para los usuarios.

Según lo informado por el Ejecutivo, la iniciativa contempla mantener sin cambios las tarifas para estudiantes y adultos mayores en zonas reguladas, mientras que en otros casos se aplicarían subsidios a operadores, sin que hasta ahora exista claridad real sobre su implementación.

En este contexto, el parlamentario comunista señaló que "el anuncio del congelamiento de la tarifa al transporte público en la región de Valparaíso y en el resto de las regiones tiene letra chica, toda vez que se ha indicado que se mantendrá la tarifa de estudiantes y personas mayores, pero el resto de los pasajeros tendrán que pagar un alza que no sabemos a cuánto ascenderá".

Esto –continuó– "sin contar que hay total opacidad respecto de lo que ocurrirá con las tarifas en zonas no reguladas, como por ejemplo San Antonio, como también se ha indicado claramente por parte del Ministerio del Interior que aquellas personas que se trasladan en buses interurbanos, como por ejemplo entre Casablanca y San Antonio, no recibirán ningún tipo de subsidio y van a soportar el alza de forma íntegra”.

En esa línea, advirtió que el impacto de estas medidas ya se está sintiendo en el bolsillo de las familias de la región, cuestionando la efectividad de las acciones anunciadas por el Ejecutivo y apuntando a la necesidad de un cambio de rumbo.

“Toda esta situación que perjudica gravemente el bolsillo de las familias de la región de Valparaíso demuestra el total fracaso de las medidas paliativas del Gobierno y que, en definitiva, lo que acá procede es que el Gobierno acepte su error y rectifique, que revierta el decreto que ha impuesto este bencinazo que está trayendo graves consecuencias para las familias trabajadoras”, complementó.

Asimismo, anunció que oficiará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para solicitar detalles sobre la implementación de la medida, sus alcances reales en regiones y los mecanismos de fiscalización, especialmente en zonas no reguladas y servicios interurbanos.

PURANOTICIA