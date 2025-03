Diputado Longton tras críticas del Presidente Boric a la derecha: "Ha degradado el cargo y usa sus funciones para hablarle a sus huestes"

Uno de los momentos que marcó la ceremonia de cambio de gabinete en el palacio de La Moneda –instancia donde Carolina Tohá dejó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quedando ahora la cartera en poder de Álvaro Elizalde– fue cuando el Presidente Gabriel Boric criticó a la oposición por sus "quejas" constantes al trabajo desarrollado por el Gobierno en estos casi tres años de administración.

"Hay quienes se dedican a quejarse o a criticar. Me refiero a la derecha. Nosotros nos hemos dedicado a hacer y trabajar", dijo el Mandatario durante su discurso.

Estas palabras tuvieron rápidos ecos en la región de Valparaíso, donde el diputado Andrés Longton (RN) salió al paso de las mismas evidenciando molestia por ellas. En conversación con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl, el legislador del Distrito 6 abordó el tema e hizo un duro emplazamiento al Presidente Gabriel Boric por sus dichos.

"Quiero llamar la atención respecto de las palabras del Presidente. Él habla en La Moneda y habla en su rol de Presidente de la República, no como dirigente estudiantil, activista político o presidente de partido. Si él quiere hacer activismo, tiene que ir a la sede de su partido, pero no en su rol institucional de Presidente", comenzó indicando el legislador que representa a comunas del interior de la V Región.

De igual forma, Longton precisó a Puranoticia.cl que el Mandatario "ha degradado el cargo y ocupa sus funciones, que son representar a todos los chilenos, para hablarle a sus huestes, y eso no corresponde. Hay otros espacios para eso, no el palacio de La Moneda y no en su rol como Presidente de la República".

También comentó que "eso revela que el Presidente constantemente le habla a su nicho, a su coalición, y eso evidentemente es tremendamente revelador respecto a lo que está sucediendo en el país. Van a tener primarias, no sé cuantos candidatos irán ni sabemos el candidato del Presidente, por lo tanto hay muchas cosas por definir".

CANDIDATURA DE TOHÁ

El parlamentario de Renovación Nacional también fue consultado por la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por su anuncio de que competirá por la Elección Presidencial. Al respecto, sostuvo que "acá la noticia es que Bachelet no va. Yo creo que eso es lo más evidente y relevante a esta altura, que era una gran incógnita, que era la candidata más competitiva de la izquierda".

Esclarecido un poco más el panorama del oficialismo, Longton destacó que "ahora la izquierda tiró las cartas para empezar a confrontar posiciones. Lo que queda claro es que Carolina Tohá es la candidata del continuismo y, obviamente, como lo indican las encuestas, la mayoría del país no quiere la continuidad de este Gobierno por lo que vemos a diario, particulamente con la seguridad y el crecimiento económico".

"Al fin nuestra candidata tiene con quién contrarrestar y enfrentar diferencias, con un adversario claro porque el Gobierno le da golpes y golpes, y ataca a Matthei, y en ese caso nos parecía una pelea injusta, entendiendo que en marzo el Gobierno no tenía una candidatura definida", continuó indicando el congresista.

PRIMARIAS EN VEREMOS

Acerca de la posibilidad que haya Primarias en toda la derecha, para llegar con candidato único a la primera vuelta del 16 de noviembre, Longton comentó que "no lo sabemos, estamos en conversaciones porque queremos Primarias competitivas y que no sean sólo un saludo a la bandera sólo por cumplir. Tienen que ser Primarias que determinen cuál es la candidatura más potente y que englobe a todo el sector".

También analizó el tema desde la mirada contraria al desarrollo de las Primarias de oposición: "Uno podría decir, si la Primaria no es competitiva, ¿vale la pena hacera por hacerla y debilitar a un liderazgo del sector y lo usen como plataforma para otros fines? Eso me parece poco conveniente, entendiendo que tenemos un clima muy crispado y que eso producirá una profundización en la división de nuestro sector, teniendo por un lado a Kaiser y Kast, y por otro lado un frente interno de ataque sistemático o provocación constante que tendrá nuestra candidata, con tal de que aquellos candidatos que quieran tener una posicibilidad, no en la presidencial, sino que en itras instancias, se pretendan posicionar a costa del liderazgo de Evelyn Matthei".

Finalmente, el diputado Longton pidió que "no nos sigamos bombardeando ni atacando entre nosotros. Podemos tener diferencias pero crecer a costa de quien enfrenta una candidatura desde la oposición me parece que hace un flaco favor a este Gobierno y a una candidatura de Tohá, que tiene el récord de estar liderando una cartera con la mayor cantidad de homicidios en la historia de Chile y la mayor cantidad de migración ilegal acumulada en estos tres años. Eso es un récord muy lamentable para quien pretende continuar en el Gobierno con la primera magistratura".

PURANOTICIA