Diputado Longton propone paquete de medidas tributarias para enfrentar crisis tras cierre masivo de locales en Viña y Valparaíso

Desde el estallido social de 2019, cientos de locales comerciales han cerrado en Viña del Mar y Valparaíso. Solo en el plan de Valparaíso, la vacancia comercial alcanza el 18%. El comercio informal se ha triplicado y la victimización en el sector supera el 66%, una de las cifras más altas del país. A esto se suman el impacto del incendio urbano de 2024 y una economía regional que creció apenas un 1,7% el año pasado, muy por debajo del promedio nacional.

Ese es el cuadro que el diputado Andrés Longton documentó en un informe técnico entregado al director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry. El informe no solo describe el problema: propone una serie de medidas tributarias concretas para enfrentar esta situación crítica en ambas comunas.

Entre las medidas planteadas, se incluye la instrucción de un proceso de retasación extraordinaria de bienes raíces no agrícolas, enfocado en las zonas comerciales más afectadas. El objetivo es ajustar los avalúos fiscales, que hoy siguen calculados con datos previos a la crisis, y que no reflejan el deterioro económico actual.

También se propone establecer una política especial de condonación de intereses y multas para las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona, muchas de las cuales arrastran deudas que no tienen capacidad real de pagar.

El informe sugiere además, postergar los plazos de declaración y pago de impuestos mensuales, como el IVA y el PPM, con el fin de entregar un alivio inmediato a la caja de los emprendimientos locales, replicando medidas que el propio SII aplicó durante la pandemia.

Finalmente, plantea flexibilizar los convenios de pago, permitiendo, por ejemplo, la reducción o eliminación del pie inicial y la ampliación de cuotas, a través de instrucciones coordinadas con la Tesorería General de la República.

“El objetivo de esta reunión no fue solo plantear una preocupación, sino poner sobre la mesa una propuesta concreta, con respaldo técnico y legal, para que el Estado actúe. No pedimos replicar mecánicamente la medida que se tomó en Santiago Centro con el factor comercial, porque ese mecanismo no aplica en estas comunas, pero sí que se utilice el mismo principio que subyace a esa decisión: reconocer que existe un deterioro económico severo y aplicar las herramientas que la ley ya contempla para estos casos”, explicó el parlamentario.

“El artículo 10 de la Ley de Impuesto Territorial permite expresamente modificar avalúos cuando hay factores no imputables al contribuyente que afectan el valor de la propiedad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Viña y Valparaíso. El comercio está al límite. Hay calles que fueron históricamente activas y hoy están desiertas, con locales cerrados, inseguridad, informalidad y una carga tributaria que no se condice con la realidad. Esta no es una petición excepcional, es una solicitud coherente con el espíritu de la ley y con lo que el propio Servicio ya ha hecho en otros territorios”, agregó Longton.

El legislador advirtió que si no se reacciona a tiempo, el ciclo de deterioro urbano se profundizará. “Aquí hay personas que siguen levantando cortinas todos los días, que generan empleo, que pagan arriendos altos y que además cargan con contribuciones diseñadas para una realidad que ya no existe. Si no hacemos justicia tributaria hoy, no solo vamos a perder comercios: vamos a perder ciudad”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA