Diputado Longton por bono de acogida: Llama al Presidente Boric a que "cumpla su palabra"

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se sumó a las críticas al Gobierno por la extrema lentitud en entregar soluciones para los damnificados por el megaincendio del 2 y 3 de febrero del año pasado.

El parlamentario indicó que "estamos a pocos días que se cumpla un año del fatídico incendio del 2 de febrero del 2024 que le quitó la vida a 136 personas y dejó a miles sin vivienda en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, y a la fecha solo se han construido ocho viviendas, cero en Quilpué, por parte de este gobierno".

A su juicio, "ese paupérrimo resultado no puede tener como consecuencia que las familias pierdan su bono de acogida, el cual no tienen seguridad que va a llegar a fin de mes. Es decir, el gobierno no construye y además los deja sin plata para poder subsistir".

Por lo mismo, manifestó que "por muy baja que sea, ese bono es relevante para poder pagar al menos un arriendo para sus familias. El Presidente se comprometió a no dejar las familias abandonadas, cumpla con su palabra”.

PURANOTICIA