Diputado Longton pide "fortalecer con urgencia" las medidas de seguridad en puerto terrestre de Los Andes tras robos a camiones

El diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) solicitó oficiar al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a la Dirección de Concesiones; a la Dirección Nacional de Aduanas y al Ministerio de Seguridad, debido a la situación que afecta al puerto terrestre de Los Andes, principal punto de ingreso al país por la zona central.

El parlamentario advirtió que "el puerto terrestre de Los Andes es la puerta de entrada más importante de Chile. Tuve la oportunidad de visitar hace algunos días y la verdad es que uno queda sorprendido con las cosas que hay, no solamente en el puerto terrestre, sino que en los sectores aledaños, donde se producen robos a distintos camiones, a las mercancías de los camiones, pero también a la protección del personal que maneja dinero y mercancías de mucho valor”.

El legislador señaló que en el lugar “nos encontramos con muy pocas cámaras, no hay guardias de seguridad, es muy fácil entrar y salir de dicho lugar, y obviamente que eso genera un riesgo para los representantes de las distintas empresas, pero también para los representantes que están ahí”.

Longton agregó que “el nivel de inseguridad es tal que presuntamente desde ahí se originó el homicidio al empresario transportista que fue secuestrado y asesinado por tres extranjeros que están detenidos, y que fue asesinado y después tirado en un lugar, para robarle precisamente a través de sus tarjetas bancarias”.

También cuestionó la inoperancia de un dron anunciado por el Gobierno. “En abril de este año el gobierno, con bombos y platillos, anunció un dron. Dron que hasta la fecha no funciona. O no tiene nadie que lo opere. Muchas veces anuncian cosas que no terminan generando ningún efecto, porque no están los instrumentos, las personas para poder manejarlo, y por lo tanto eso genera expectativas que se terminan diluyendo por falta de competencias, pero también de eficiencia”.

Finalmente, solicitó que las autoridades fortalezcan con urgencia las medidas de seguridad en este punto estratégico. “Ese lugar se ha convertido en un lugar perfecto para delinquir. Hay quienes importan y exportan mercancías por la frontera de nuestro país, y también está el personal que trabaja ahí, que vive en una constante inseguridad”.

PURANOTICIA