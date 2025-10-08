Diputado Longton celebra aprobación de Defensoría de las Víctimas: "Ponemos primero a las víctimas y no a los delincuentes"

El diputado de RN por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Andrés Longton, destacó la aprobación de la Defensoría de las Víctimas y del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, iniciativas que lideró junto a Chile Vamos.

“Hace años venimos impulsando la Defensoría de las Víctimas y el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que hoy día es una realidad en los tiempos más difíciles de nuestro país. En enero del 2021, el Presidente Piñera nos escuchó y presentó este proyecto que hace justicia respecto a las víctimas, quienes estaban abandonadas y que veían con impotencia cómo los delincuentes recibían un abogado pagado por todos los chilenos, y las víctimas tenían el asiento al lado vacío, sin un abogado que los defendiera”, señaló el parlamentario que también es candidato al Senado.

Longton explicó que la nueva ley pondra fin a una injusticia histórica, permitiendo que las víctimas cuenten con representación jurídica financiada por el Estado. “Hoy día eso se va a acabar. Al menos en los delitos violentos vamos a tener un abogado patrocinado por el Estado que no va a dejar abandonadas a las familias, que los va a acompañar representándolos judicialmente, pero también en asistencia psicológica e integral. Hoy día ponemos primero a las víctimas y no a los delincuentes”, afirmó el congresista de la región de Valparaíso.

Finalmente dijo que se trata de un avance transversal, que refleja un consenso en torno a la necesidad de fortalecer la protección de las víctimas en Chile. “Es un gran triunfo porque además es transversal. Esto no tuvo diferencias políticas, y yo me alegro de que las víctimas se empiecen a poner primero en la fila”, concluyó Longton.

