Diputado Longton advierte que Chile Vamos está dispuesto a rechazar el Presupuesto 2026 "si se insiste en blindar privilegios"

El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que Chile Vamos está dispuesto a rechazar en bloque el Presupuesto 2026 si el Gobierno mantiene la glosa que otorga $151 millones extra al presidente Gabriel Boric cuando deje La Moneda, y que para eso, ya inició las conversaciones con sus pares parlamentarios.

El integrante de la Comisión de Constitución expresó que "esto no es un debate contable, es un debate moral. No hay justificación para que un expresidente de apenas 40 años, en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos. Es una bofetada para los pensionados que sobreviven con sueldos indignos y para las familias que apenas logran llegar a fin de mes".

El parlamentario recalcó que la advertencia no es personal, sino una decisión política del sector: “Como oposición, no vamos a validar este blindaje. Mientras el Gobierno insista en amarrar esos $151 millones bajo un cerrojo técnico, no aprobaremos un solo peso del Presupuesto. El mensaje es claro, o se corrige esta glosa, o el Ejecutivo se queda sin presupuesto. La prioridad debe ser la seguridad, la salud y las pensiones de los chilenos, no los privilegios de un expresidente joven”.

