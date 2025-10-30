Diputado Lagomarsino respalda “contundente señal” tras rechazo al “mísero reajuste” para Salud en Presupuesto 2026

El diputado Tomás Lagomarsino valoró el rechazo de la Comisión Mixta al “mísero reajuste” en la partida de Salud de la Ley de Presupuesto 2026, y afirmó que espera que “con esta contundente señal (...) el Ejecutivo recapacite e ingrese un presupuesto que dé cuenta de lo que realmente necesitan los chilenos”, como son los recursos para la red hospitalaria y los programas Más AMA y de abdominoplastias.

Tras la votación, el parlamentario del Partido Radical dijo “valorar que dentro de todas ellas se haya rechazado la partida 16 del Ministerio de Salud”.

Lo anterior, explicó, porque "el reajuste del presupuesto para la Atención Primaria de Salud, para los 80 hospitales autogestionados del país —especialmente en la región Valparaíso— el mísero reajuste tanto para el Hospital Carlos Van Buren, así como el Hospital Gustavo Fricke, lo merecían”.

Además, también valoró el rechazo a la eliminación de programas “tan relevantes como el programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Más AMA) y la eliminación de la glosa de abdominoplastias”.

Finalmente, manifestó que “espero que con esta contundente señal que ha dado el Congreso Nacional, el Ejecutivo recapacite e ingrese un presupuesto que dé cuenta de lo que realmente necesitan los chilenos en materia de salud”.

