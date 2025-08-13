Diputado Lagomarsino reconoce que proyecto de nuevo Hospital Van Buren para Valparaíso "está estancado nuevamente"

En un encuentro con organizaciones sociales de Valparaíso, el diputado Tomás Lagomarsino dio cuenta del estado de avance del proyecto para la construcción del nuevo Hospital Carlos Van Buren, instancia en la que el médico y legislador alertó sobre el retraso en la compra del terreno para el nuevo hospital.

El parlamentario del Partido Radical indicó que hay trabas en el avance del proyecto “después de que la Comisión de Búsqueda de Terrenos definió un camino y que están los recursos en el ley de presupuesto para avanzar”.

“El Servicio Salud Valparaíso - San Antonio, la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, así como el Ministerio de Salud y otras instituciones, lamentablemente no han podido ponerse de acuerdo para concretar la compra de los terrenos y así poder avanzar en este proyecto que lamentablemente se está quedando estancado nuevamente”, señaló el parlamentario.

En esa línea, el secretario general de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedepruss), Moisés Sagredo, señaló que “tenemos tareas muy puntuales, que es el cambio del plano regulador y como segunda tarea la adquisición de terreno”.

“Hoy día hemos visto una comunidad que quiere ayudar, que quiere ponerse en esta tarea y, por lo tanto, en el más corto plazo vamos a ver las acciones tanto en Santiago como en Valparaíso para poner en el centro una solución para un nuevo hospital Carlos Van Buren”, sostuvo el dirigente.

Por su parte, Carmen Núñez, presidenta del Consejo de Desarrollo Local del Hospital Carlos Van Buren, emplazó a la sociedad civil de Valparaíso a que “ayuden para poder comprar el terreno que soñamos tanto para el hospital y que nos den el RS, que es sólo hasta los ocho pisos, que la alcaldesa nos acompañe en esta tarea que tenemos. Nosotros hemos luchado harto por el hospital y vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera”.

El diputado Lagomarsino emplazó a que “las autoridades se coordinen. Necesitamos que la comunidad esté activa para presionar y finalmente no desperdiciemos una nueva oportunidad de avanzar y concretar finalmente un proyecto que es emblemático para Valparaíso, que es el nuevo hospital Carlos Van Buren y que finalmente daría una atención digna a los pacientes que allí se atienden día a día, no solo en la urgencia, sino en todo el recinto asistencial”.

