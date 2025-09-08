Diputado Lagomarsino reconoce complejidades de debatir el proyecto de eutanasia en época electoral y acusa "desidia" del Senado

Parlamentario por Valparaíso criticó fuertemente a la Cámara Alta, expresando que "no ha sido discutido ni votado en muchos años que ha podido suceder esto".
El diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, reconoció que “no sería idóneo discutir y votar” el proyecto de eutanasia en el contexto previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias, aunque acusó que ha existido una “desidia” en el Senado “en muchos años que ha podido suceder esto”.
El legislador por el Distrito 7 de Valparaíso expuso que “si bien, puedo estar de acuerdo que no es un proyecto que idóneamente deba discutirse ni votarse en época electoral porque estaría cruzado por las tensiones propias de estos momentos, claramente ha habido una desidia con esta iniciativa en el Senado, donde no ha sido discutido ni votado en muchos años que ha podido suceder esto”.
“Más allá de que en este momento en particular no sería idóneo discutir y votar un proyecto de estas características en medio de un proceso electoral, sí hay que reconocer y manifestar que ha habido desidia respecto a este proyecto de ley”, insistió el congresista que milita en el Partido Radical.
Por lo mismo, manifestó que “espero que sea puesto en tabla, discutido y votado prontamente, para que pueda ser revisado también por la Cámara con las modificaciones que se le realicen”.
PURANOTICIA