Diputado Lagomarsino pide reponer la partida de salud y aumentar el per cápita cuando se retome la discusión de la Ley de Presupuesto

El diputado Tomás Lagomarsino hizo un llamado al Gobierno para reponer la partida de salud una vez se retome la discusión de la Ley de Presupuesto en el Congreso, pero con modificaciones debido a que “el que presentaron anteriormente no generaba ningún reajuste”.

En ese contexto, además de insistir en mantener el programa Más AMA, el parlamentario del Partido Radical instó al Ejecutivo a que aumente los recursos per cápita.

"Espero que una vez que el Ejecutivo retome la discusión de la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional, reponga el presupuesto de salud, la partida 16, con un per cápita mucho mayor”, sostuvo el legislador del Distrito 7 de Valparaíso.

Esto, considerando que “en la práctica, el que presentaron anteriormente no generaba ningún reajuste. Además de, por cierto, reponer el presupuesto del programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Más AMA), así como mejorar el presupuesto de la red hospitalaria de los 80 hospitales autogestionados que tampoco crece prácticamente nada”.

De acuerdo a lo expresado por el parlamentario, “aquí tenemos una materia muy sensible, que es la salud, que nunca es un gasto, sino una inversión, porque cuando uno pone recursos en salud está invirtiendo en la salud de las personas”.

Finalmente, afirmó que “espero que el Ejecutivo entienda esto y proponga al Congreso Nacional, cuando se retome la discusión, un presupuesto de salud acorde a las necesidades del país, producto de que Chile lo necesita”.

