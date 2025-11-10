Diputado Lagomarsino exige urgencia al proyecto GES Automático: "La salud no puede depender de la burocracia"

El diputado Tomás Lagomarsino insistió en la urgencia de avanzar con el proyecto de ley de su autoría que establece la activación automática de las garantías explícitas en salud (GES) una vez vencidos sus plazos, eliminando la obligación de que los pacientes interpongan reclamos para acceder a un segundo o tercer prestador.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Salud el 27 de Junio y, desde entonces, espera ser puesto en tabla en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“78.000 pacientes en todo Chile y 8.900 en la región de Valparaíso están en lista de espera GES, números que han ido en aumento, y que con esta Ley sería derivados automáticamente a un centro en que les entreguen la atención o cirugía que requieren. El Estado debe actuar de oficio y no entiendo como un proyecto de ley tan necesario no ha recibido urgencia por parte del Gobierno siendo que lo hemos solicitado en incontables ocasiones”, sostuvo el parlamentario.

Lagomarsino agregó que “el GES Automático es una medida urgente de justicia y humanidad. Su aprobación permitirá que las garantías en salud se cumplan efectivamente y que la atención llegue a tiempo, sin burocracia, sin papeleo y con dignidad. Este proyecto representa un paso concreto hacia un sistema de salud más justo, eficiente y centrado en las personas”.

