Diputado Lagomarsino denuncia comercio ilegal y prestamistas en inmediaciones de la Caleta Portales de Valparaíso

Tras reunirse con el Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ofició a distintas autoridades por las denuncias de comercio ilegal y el peligro para la salud ante la venta de pescado de origen desconocido en las cercanías de la caleta.

Además, alertó sobre otras actividades ilícitas, como la de prestamistas, “con una importante participación de población inmigrante”.

Al respecto, el parlamentario representante de la región de Valparaíso, detalló que “nos hemos reunido con el Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, quienes me han manifestado su preocupación por el comercio ilegal que se ha tomado las inmediaciones de esta histórica caleta”.

En ese sentido, alertó que “hoy existe venta de pescado cuyo origen se desconoce”.

Además, apuntó a la existencia de otros comercios ilícitos como “incluso, préstamo de dinero”. Todo lo anterior, dijo, “con una importante participación de población inmigrante”.

Por estos motivos, ofició a distintas autoridades, como a la Seremi de Salud, la Seremi de Seguridad Pública, a la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso y al Ministerio de Defensa. Este último, señaló, “para que actúe a través de la Armada de Chile”.

Finalmente, explicó que las acciones apuntan a que “el comercio ilegal en las inmediaciones de Caleta Portales pueda ser fiscalizado como corresponde y finalmente erradicado”.

