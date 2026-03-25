Diputado Javier Olivares se compromete a intensificar su labor de fiscalización con foco en demandas ciudadanas

Desde el inicio de su gestión, el diputado Javier Olivares ha desarrollado una labor centrada en la fiscalización, reflejada en el envío de oficios a distintos organismos del Estado. Según antecedentes de su equipo, el parlamentario ha superado el promedio de requerimientos realizados por otros legisladores.

Las gestiones se han dirigido a áreas como seguridad —con oficios a EFE y la PDI—, probidad y transparencia —incluyendo consultas a BancoEstado—, además de materias vinculadas a Obras Públicas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y situaciones locales en la comuna de Olmué.

De acuerdo con lo señalado, los oficios presentados no responden a una lógica meramente administrativa, sino que se originan en problemáticas recogidas en terreno a través del contacto con habitantes del distrito. Esto, indican, busca evitar la duplicación de solicitudes y priorizar la pertinencia de los requerimientos.

“Estos instrumentos son herramientas fundamentales para convertir las problemáticas de los vecinos en soluciones concretas por parte del Estado”, afirmó el diputado, quien también sostuvo que la fiscalización forma parte de las funciones esenciales del trabajo parlamentario.

La estrategia, según se informa, contempla además el seguimiento de los oficios enviados, con el objetivo de monitorear las respuestas de las instituciones y evaluar avances en las materias planteadas. De esta forma, se busca que los requerimientos tengan efectos concretos en la gestión pública.

PURANOTICIA