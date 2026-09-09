Diputado Jaime Mulet critica débil rol de Cancillería y alerta sobre "subordinación" chilena ante argentinos y estadounidenses

En conversación con Puranoticias.cl, el diputado Jaime Mulet se refirió al escenario diplomático que enfrenta el país y al rol desplegado por la Cancillería en el último tiempo. En esa línea, respaldó el uso de herramientas de fiscalización en la Cámara de Diputados.

"Hay inquietud por cómo se están manejando las relaciones exteriores, particularmente por tener un ministro no experto, un ministro que viene obviamente de un grupo económico, que no es experto en relaciones internacionales", afirmó el parlamentario al evaluar la gestión de la Cancillería.

Mulet enfatizó la necesidad de abordar el debate internacional con perspectiva de Estado y evitar desacuerdos menores. "Eleva la altura del debate, creo que es muy complicado meterse en una cosa coyuntural de bajo nivel político", puntualizó sobre las recomendaciones planteadas al diputado impulsor de la acción fiscalizadora.

Asimismo, expresó preocupación por la postura que han tomado personeros públicos frente a presiones e influencias extranjeras. "Da la impresión que muchas autoridades chilenas como que se entregan a las argentinas, a las norteamericanas particularmente al presidente, como que se subordinan", sostuvo el legislador, remarcando que "Chile es un país que ha tenido desde que se independizó un sistema de relaciones exteriores honesto, transparente, sin subordinación a ningún otro país".

Al abordar la actuación del embajador de Estados Unidos en el país y sus declaraciones sobre el plano interno, el diputado cuestionó su conducta diplomática. "Este embajador ya le mostró un papelito la otra vez al ministro de Defensa que firmó parte de la alianza entre Cuba y las Américas, (…) opina sobre la política interna de una manera más allá de lo diplomático", denunció, agregando que "parece como que fuera el dueño del fundo".

A juicio del congresista, los recientes episodios diplomáticos y los roces originados por declaraciones de autoridades trasandinas y norteamericanas exigen una postura institucional unificada del Estado. Sin embargo, enfatizó que para alcanzar dicha cohesión se requiere una conducción de la política exterior que mantenga informados a los distintos poderes públicos y reaccione con firmeza frente a cualquier cuestionamiento a la soberanía nacional.

Finalmente, Mulet instó al Ejecutivo a responder con firmeza ante estos episodios en el plano exterior. "Yo usaría la máxima, no sé cómo se llama en el aspecto técnico de relaciones exteriores, pero el nivel máximo de protesta sin pedirle la salida al embajador", concluyó.

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