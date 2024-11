Diputado Ibañez tras victoria de gobernador Mundaca: "No queremos que Valparaíso sea un botín electoral para Santiago"

Desde Valparaíso junto al gobernador Rodrigo Mundaca, el diputado Diego Ibáñez celebró su reelección en la región y destacó la gestión que lo llevó a imponerse ampliamente sobre la carta de la UDI, María José Hoffman.

”Estamos muy contentos creemos que aquí se reconoce el trabajo, el ser de acá, el conocer desde la provincia de Petorca hasta la provincia de San Antonio, el trabajar transversalmente con todos los alcaldes independientes del color político", dijo.

"Aquí hay un reconocimiento a su labor, a su gestión, a la inversión en seguridad, en salud pública, y en sacar adelante el propósito de la descentralización”, aseguró el diputado del Frente Amplio.

El parlamentario agregó que "no queremos que nuestra región sea un botín electoral para quienes desde Santiago solo quieren levantar candidatura que no se ha hecho en la provincia de Petorca, que no se ha hecho en la provincia de San Antonio, solo quieren levantar candidatura que no se preocupa de la gente, sino que solamente desde su partido y desde su propio ombligo”.

Finalmente reiteró que "aquí ganó la transversalidad, ganó la amplitud, ganó una mirada local de cómo construir región, así que estamos muy contentos y estamos a disposición del gobernador para seguir trabajando y por supuesto para mejorar todo lo que en los últimos años no se ha podido avanzar y con más fuerza que nunca hoy tratar de poner por delante los intereses colectivos antes que los intereses individuales".

En la segunda vuelta de Valparaíso, con el 99,52% de las mesas escrutadas, el actual gobernador y candidato oficialista, Rodrigo Mundaca Cabrera (Ind.), logró la victoria y su reelección con el 62,49% de los votos (770.806). Por su parte, la representante de Chile Vamos, María José Hoffman (UDI), obtuvo el 37,51% de los sufragios (462.742).

